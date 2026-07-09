فيديو - صراخ واتهام في مؤتمر المغرب

توقفت إجابة إبراهيم دياز عن السؤال الأول بسبب مشادة بين صحافيين

شهد المؤتمر الصحافي للمنتخب المغربي، قبل مواجهة في ربع نهائي ، حادثة غير معتادة بعدما توقفت إجابة إبراهيم دياز عن السؤال الأول بسبب مشادة بين صحافيين في الصفوف الخلفية.

وكان لاعب يتحدّث أمام عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الفرنسي، قبل أن ترتفع الأصوات داخل القاعة، وسط ارتباك واضح دفع دياز إلى التوقف عن الكلام ومتابعة ما يجري للحظات.

واستدعى الموقف تدخّل عناصر من طاقم الدولي لإعادة الهدوء إلى القاعة، بعدما ادّعى صحافي مغربي أن صحافيًا آخر اعتدى عليه.

وبعد احتواء الموقف، استعاد دياز هدوءه وعاد لاستكمال المؤتمر، في خطف جانبًا من الاهتمام قبل واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، بعد لقاء المنتخبين في نصف نهائي كأس 2022.