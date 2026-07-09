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اعتماد قائمة الأندية للنسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية

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اعتماد قائمة الأندية للنسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية
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كرة القدم

2026-07-09 | 10:18
اعتماد قائمة الأندية للنسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية

تنطلق منافساتها في 13 تشرين الأول 2026 وتستمر حتى 30 نيسان 2027

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 تشرين الأول - أكتوبر 2026، وتستمر حتى 30 نيسان - أبريل 2027، بمشاركة 12 ناديًا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء.
وتشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من ثمانية إلى 12 ناديًا، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.
وجرى اختيار الأندية المشاركة وفقًا للوائح البطولة، واستنادًا إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027. وبناءً على ذلك، حصلت اتحادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد، فيما مُنح كل من سلطنة عُمان والبحرين والكويت واليمن مقعدًا واحدًا.
وضمت قائمة الأندية المشاركة:
•    المملكة العربية السعودية: نادي الاتفاق، نادي نيوم.
•    دولة الإمارات العربية المتحدة: نادي النصر، نادي عجمان.
•    دولة قطر: نادي الدحيل، نادي قطر.
•    جمهورية العراق: نادي أربيل، نادي الزوراء.
•    سلطنة عُمان: نادي الشباب.
•    مملكة البحرين: نادي الرفاع.
•    دولة الكويت: نادي كاظمة.
•    الجمهورية اليمنية: نادي شعب حضرموت.
ويهدف الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في هذا التوقيت إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري، بما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة.
وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد، زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة اعتبارًا من النسخة الثالثة، وتم تحديد تاريخ التاسع من أيلول - سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء مراسم قرعة الدوري.
ويُذكر أن نادي دهوك العراقي توج بلقب النسخة الأولى من الدوري، فيما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية.







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