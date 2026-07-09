هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي

وجّه النجم النرويجي إرلينغ هالاند
وعائلته رسالة تعزية إلى عائلة الطفل دينيس شورستاد، البالغ ست سنوات، بعدما فارق الحياة إثر تعرضه لحادث دهس بسيارة في منطقة سكنية في النرويج
.
وتلقّت عائلة الطفل قميصًا موقّعًا لمنتخب النرويج ورسالة خطّيّة من عائلة هالاند
، عبّرت فيها عن مواساتها للعائلة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرة إلى أنها علمت بحب دينيس لكرة القدم
، ولذلك أرادت إرسال هذه اللفتة إليه وإلى عائلته.
وكان والد الطفل، توماس شورستاد، قد شكر عبر حسابه على إنستغرام
كلّ من وقف إلى جانب العائلة، مؤكّدًا أنّ رسالة هالاند وقميصه تركا أثرًا كبيرًا لديهم، لأنّ دينيس كان يرى في النجم النرويجي مثله الأعلى، كما قال إنّ اللفتة منحت العائلة شعورًا مؤثرًا في وقت بالغ الصعوبة.
وتأتي هذه الخطوة لتظهر جانبًا إنسانيًا من هالاند، بعيدًا عن أضواء الملاعب، بعدما حرص مع عائلته على مواساة أسرة طفل كان يرى فيه مصدر إلهام
داخل عالم كرة القدم
.