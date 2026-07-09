أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي
A-
A+

كرة القدم

2026-07-09 | 19:42
هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي

تلقّت عائلة الطفل قميصًا موقّعًا لمنتخب النرويج ورسالة خطّيّة من عائلة هالاند

وجّه النجم النرويجي إرلينغ هالاند وعائلته رسالة تعزية إلى عائلة الطفل دينيس شورستاد، البالغ ست سنوات، بعدما فارق الحياة إثر تعرضه لحادث دهس بسيارة في منطقة سكنية في النرويج.
وتلقّت عائلة الطفل قميصًا موقّعًا لمنتخب النرويج ورسالة خطّيّة من عائلة هالاند، عبّرت فيها عن مواساتها للعائلة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرة إلى أنها علمت بحب دينيس لكرة القدم، ولذلك أرادت إرسال هذه اللفتة إليه وإلى عائلته.
وكان والد الطفل، توماس شورستاد، قد شكر عبر حسابه على إنستغرام كلّ من وقف إلى جانب العائلة، مؤكّدًا أنّ رسالة هالاند وقميصه تركا أثرًا كبيرًا لديهم، لأنّ دينيس كان يرى في النجم النرويجي مثله الأعلى، كما قال إنّ اللفتة منحت العائلة شعورًا مؤثرًا في وقت بالغ الصعوبة.
وتأتي هذه الخطوة لتظهر جانبًا إنسانيًا من هالاند، بعيدًا عن أضواء الملاعب، بعدما حرص مع عائلته على مواساة أسرة طفل كان يرى فيه مصدر إلهام داخل عالم كرة القدم.

مقالات ذات صلة

البابا لاوون يواسي الجنوبيين بإتصال: "أحملكم في صلاتي”! (صورة)
2026-05-06

البابا لاوون يواسي الجنوبيين بإتصال: "أحملكم في صلاتي”! (صورة)

رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط
2026-07-07

رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط

نجوم سوريا يواسون نورا رحال في عزاء نجلها "أليكس" بدمشق
2026-07-04
Play

نجوم سوريا يواسون نورا رحال في عزاء نجلها "أليكس" بدمشق

فيديو - مشجّع ياباني بين الخروج ومواساة المنافسين
2026-06-29

فيديو - مشجّع ياباني بين الخروج ومواساة المنافسين

هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي

رياضة

كرة القدم

إرلينغ هالاند

النرويج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا
فيديو - صراخ واتهام في مؤتمر المغرب

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ممرّ شرفي لمنتخب مصر في رحلة العودة
19:45

فيديو - ممرّ شرفي لمنتخب مصر في رحلة العودة

ظهر اللاعبون أثناء الصعود إلى الطائرة عبر ممرّ شرفي

19:45

فيديو - ممرّ شرفي لمنتخب مصر في رحلة العودة

ظهر اللاعبون أثناء الصعود إلى الطائرة عبر ممرّ شرفي

رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني
19:44

رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني

هاكر مصري اخترق القناة وأرسل بيانًا إلى الصحفيين المسجّلين فيها

19:44

رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني

هاكر مصري اخترق القناة وأرسل بيانًا إلى الصحفيين المسجّلين فيها

بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي
19:39

بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي

سجّل الحارس المغربي رقمًا لافتًا في تاريخ كأس العالم

19:39

بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي

سجّل الحارس المغربي رقمًا لافتًا في تاريخ كأس العالم

اخترنا لك
فيديو - ممرّ شرفي لمنتخب مصر في رحلة العودة
19:45
رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني
19:44
بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي
19:39
⚽ انطلاق مواجهة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم
16:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026