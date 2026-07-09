هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي

تلقّت عائلة الطفل قميصًا موقّعًا لمنتخب ورسالة خطّيّة من عائلة

وجّه النجم النرويجي وعائلته رسالة تعزية إلى عائلة الطفل دينيس شورستاد، البالغ ست سنوات، بعدما فارق الحياة إثر تعرضه لحادث دهس بسيارة في منطقة سكنية في .

وتلقّت عائلة الطفل قميصًا موقّعًا لمنتخب النرويج ورسالة خطّيّة من عائلة ، عبّرت فيها عن مواساتها للعائلة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرة إلى أنها علمت بحب دينيس ، ولذلك أرادت إرسال هذه اللفتة إليه وإلى عائلته.

وكان والد الطفل، توماس شورستاد، قد شكر عبر حسابه على كلّ من وقف إلى جانب العائلة، مؤكّدًا أنّ رسالة هالاند وقميصه تركا أثرًا كبيرًا لديهم، لأنّ دينيس كان يرى في النجم النرويجي مثله الأعلى، كما قال إنّ اللفتة منحت العائلة شعورًا مؤثرًا في وقت بالغ الصعوبة.

وتأتي هذه الخطوة لتظهر جانبًا إنسانيًا من هالاند، بعيدًا عن أضواء الملاعب، بعدما حرص مع عائلته على مواساة أسرة طفل كان يرى فيه مصدر داخل عالم .