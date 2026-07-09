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فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا

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فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا
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كرة القدم

2026-07-09 | 08:25
فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا

شهدت شوارع المدينة حضورًا مغربيًا لافتًا

توافدت جماهير المنتخب المغربي إلى بوسطن، استعدادًا لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم، في مشهد أضاف زخمًا جماهيريًا واضحًا قبل واحدة من أبرز مباريات الدور.
وشهدت شوارع المدينة حضورًا مغربيًا لافتًا، مع الأعلام والطبول والأهازيج التي رافقت المشجعين قبل اللقاء المرتقب، في أجواء تعكس حجم الترقب لمباراة تحمل طابعًا خاصًا بين المنتخبين.
وتأتي هذه المواكبة الجماهيرية قبل مواجهة يسعى من خلالها "أسود الأطلس" إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا، بعدما أصبح المنتخب المغربي أحد أبرز الحاضرين في الأدوار المتقدمة، عقب إنجازه التاريخي في كأس العالم 2022.
وتحمل المباراة أمام فرنسا بُعدًا كرويًا وجماهيريًا كبيرًا، خصوصًا أنها تعيد إلى الواجهة مواجهة نصف نهائي النسخة الماضية، حين فاز المنتخب الفرنسي (2-0). أما في بوسطن، فيدخل المغرب اللقاء مدعومًا بحضور جماهيري واسع، على أمل مواصلة الرحلة بين كبار العالم.
 

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