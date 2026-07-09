فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا

شهدت شوارع المدينة حضورًا مغربيًا لافتًا

توافدت جماهير المنتخب إلى ، استعدادًا لمواجهة في ربع نهائي ، في أضاف زخمًا جماهيريًا واضحًا قبل واحدة من أبرز مباريات الدور.

وشهدت شوارع المدينة حضورًا مغربيًا لافتًا، مع الأعلام والطبول والأهازيج التي رافقت المشجعين قبل اللقاء المرتقب، في أجواء تعكس حجم الترقب لمباراة تحمل طابعًا خاصًا بين المنتخبين.

وتأتي هذه المواكبة الجماهيرية قبل مواجهة يسعى من خلالها " الأطلس" إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا، بعدما أصبح المنتخب المغربي أحد أبرز الحاضرين في الأدوار المتقدمة، عقب إنجازه التاريخي في كأس 2022.

وتحمل المباراة أمام فرنسا بُعدًا كرويًا وجماهيريًا كبيرًا، خصوصًا أنها تعيد إلى الواجهة مواجهة نصف نهائي النسخة الماضية، حين فاز المنتخب الفرنسي (2-0). أما في بوسطن، فيدخل اللقاء مدعومًا بحضور جماهيري واسع، مواصلة الرحلة بين كبار العالم.