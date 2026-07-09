فيديو - ممرّ شرفي لمنتخب مصر في رحلة العودة

بدأ منتخب مصر رحلة العودة إلى القاهرة
بعد نهاية مشواره في كأس العالم
، على متن رحلة خاصة سيّرتها شركة مصر للطيران
من أتلانتا
، عقب المشاركة التاريخية للفراعنة في البطولة.
وظهرت بعثة المنتخب خلال الصعود إلى الطائرة عبر ممرّ شرفي، في صور نشرتها مصر للطيران للرحلة الخاصة التي سيّرتها تحت شعار "شرّفتونا"، احتفاءً بمشوار الفراعنة
في كأس العالم
.
ومن المقرر أن تصل البعثة إلى القاهرة اليوم
، بعدما أنهى المنتخب المصري مشاركته عند الدور ثمن النهائي، إثر خسارته أمام الأرجنتين
(3-2)، في مباراة تركت جدلًا واسعًا حول عدد من القرارات التحكيمية.
وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازًا غير مسبوق في البطولة، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية وحقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يودّع المنافسات وسط إشادة جماهيرية بالمستوى الذي قدّمه.