فيديو - ممرّ شرفي لمنتخب مصر في رحلة العودة

ظهر اللاعبون أثناء الصعود إلى الطائرة عبر ممرّ شرفي

بدأ منتخب مصر رحلة العودة إلى بعد نهاية مشواره في ، على متن رحلة خاصة سيّرتها شركة من ، عقب المشاركة التاريخية للفراعنة في البطولة.

وظهرت بعثة المنتخب خلال الصعود إلى الطائرة عبر ممرّ شرفي، في صور نشرتها مصر للطيران للرحلة الخاصة التي سيّرتها تحت شعار "شرّفتونا"، احتفاءً بمشوار في كأس .

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى القاهرة ، بعدما أنهى المنتخب المصري مشاركته عند الدور ثمن النهائي، إثر خسارته أمام (3-2)، في مباراة تركت جدلًا واسعًا حول عدد من القرارات التحكيمية.

وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازًا غير مسبوق في البطولة، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية وحقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يودّع المنافسات وسط إشادة جماهيرية بالمستوى الذي قدّمه.