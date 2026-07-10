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ديشان يكتب فصلًا جديدًا مع فرنسا

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ديشان يكتب فصلًا جديدًا مع فرنسا
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كرة القدم

2026-07-10 | 08:31
ديشان يكتب فصلًا جديدًا مع فرنسا


بات ديشان أول مدرب يقود فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم في ثلاث نسخ متتالية

دوّن ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، اسمه في سجلات كأس العالم، بعدما قاد "الديوك" إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة تواليًا، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ المنتخب الفرنسي.

وحجزت فرنسا مقعدها في المربع الذهبي للمونديال، عقب فوزها على المغرب (2-0) في الدور ربع النهائي، لتواصل حضورها بين الأربعة الكبار بعد بلوغها المرحلة نفسها في نسختي 2018 و2022.

وبات ديشان أول مدرب يقود فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم في ثلاث نسخ متتالية، وثاني مدرب فقط يحقق هذا الإنجاز مع منتخب واحد في تاريخ البطولة، بعد الألماني هيلموت شون، الذي قاد ألمانيا الغربية إلى هذه المرحلة بين عامي 1966 و1974.

ووصل شون إلى نهائي نسخة 1966، قبل أن يحتل المركز الثالث عام 1970، ثم يتوّج باللقب العالمي عام 1974، في مسيرة بقيت استثنائية لأكثر من نصف قرن قبل أن يعادل ديشان إنجازه.

وتُوّج ديشان مع فرنسا بلقب مونديال 2018، ثم حلّ وصيفًا في نسخة 2022، ويطمح إلى إنهاء مشواره مع المنتخب الفرنسي ببلوغ النهائي العالمي للمرة الثالثة تواليًا.
 

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