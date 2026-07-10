فيديو - استقبالٌ يليق برحلة "الفراعنة" في المونديال

حظي لاعبو منتخب مصر باستقبال جماهيري حافل

حظي لاعبو منتخب مصر باستقبال جماهيري حافل، لدى عودة البعثة إلى البلاد، الجمعة، عقب انتهاء مشاركتها التاريخية في نهائيات ألفين وستة وعشرين.

واحتشد آلاف المشجّعين في مطار الدولي وعلى الطرق المؤدية إلى مدينة العلمين الجديدة، حاملين الأعلام ولافتات تشيد بما قدّمه المنتخب خلال البطولة، فيما ردّ اللاعبون التحية للجماهير من حافلة مكشوفة خُصّصت لجولة البعثة في المدينة.

وكان في استقبال المنتخب عدد من المسؤولين، يتقدّمهم وزير والرياضة، وسط احتفالات تخلّلتها أغانٍ وطنية وهتافات للاعبين، ولا سيّما قائد الفريق محمد صلاح والمدير الفني حسام حسن.

وودّع المنتخب المصري المونديال من دور الستة عشر، إثر خسارته أمام الأرجنتين (3-2)، بعدما كان متقدّمًا بهدفين، في ختام أفضل مشاركة لمصر في تاريخ كأس .

ونجح "لفراعنة" في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، كما حققوا أول انتصار مونديالي في تاريخهم خلال دور ، قبل أن يتجاوزوا أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.