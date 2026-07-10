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فيديو - استقبالٌ يليق برحلة "الفراعنة" في المونديال

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فيديو - استقبالٌ يليق برحلة &quot;الفراعنة&quot; في المونديال
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كرة القدم

2026-07-10 | 08:47
فيديو - استقبالٌ يليق برحلة "الفراعنة" في المونديال

حظي لاعبو منتخب مصر باستقبال جماهيري حافل

حظي لاعبو منتخب مصر باستقبال جماهيري حافل، لدى عودة البعثة إلى البلاد، الجمعة، عقب انتهاء مشاركتها التاريخية في نهائيات كأس العالم ألفين وستة وعشرين.
واحتشد آلاف المشجّعين في مطار العلمين الدولي وعلى الطرق المؤدية إلى مدينة العلمين الجديدة، حاملين الأعلام المصرية ولافتات تشيد بما قدّمه المنتخب خلال البطولة، فيما ردّ اللاعبون التحية للجماهير من حافلة مكشوفة خُصّصت لجولة البعثة في المدينة.
وكان في استقبال المنتخب عدد من المسؤولين، يتقدّمهم وزير الشباب والرياضة، وسط احتفالات تخلّلتها أغانٍ وطنية وهتافات للاعبين، ولا سيّما قائد الفريق محمد صلاح والمدير الفني حسام حسن.
وودّع المنتخب المصري المونديال من دور الستة عشر، إثر خسارته أمام الأرجنتين (3-2)، بعدما كان متقدّمًا بهدفين، في ختام أفضل مشاركة لمصر في تاريخ كأس العالم.
ونجح "لفراعنة" في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، كما حققوا أول انتصار مونديالي في تاريخهم خلال دور المجموعات، قبل أن يتجاوزوا أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.
 

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