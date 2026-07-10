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كوبارسي يبدأ من حيث انتهى مالديني

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كوبارسي يبدأ من حيث انتهى مالديني
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كرة القدم

2026-07-10 | 09:06
كوبارسي يبدأ من حيث انتهى مالديني

أصبح أسرع لاعب يبلغ حاجز 5 مباريات بشباك نظيفة

سجّل باو كوبارسي رقمًا لافتًا في مشاركته الأولى بكأس العالم، بعدما حافظ المنتخب الإسباني على نظافة شباكه في المباريات الخمس الأولى التي خاضها المدافع الشاب في المونديال.

ولم تستقبل إسبانيا أي هدف منذ انطلاق البطولة، مستفيدة من صلابتها الدفاعية واستحواذها على الكرة، فيما شارك كوبارسي أساسيًا في جميع مبارياتها الخمس، ليصبح أسرع لاعب يبلغ حاجز خمس مباريات بشباك نظيفة في تاريخ المونديال.

وتفوّق مدافع برشلونة، البالغ من العمر 19 عامًا، على الإيطالي باولو مالديني، الذي احتاج إلى سبع مباريات في بداية مسيرته بكأس العالم للوصول إلى خمس مباريات من دون أن يستقبل منتخب بلاده أهدافًا.

وفرض كوبارسي نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي، بفضل هدوئه في بناء اللعب ودقته في التمرير، إلى جانب تفاهمه مع زملائه في الخط الخلفي. ولم تسمح إسبانيا لمنافسيها سوى بخمس تسديدات بين الخشبات الثلاث خلال مبارياتها الخمس الأولى في البطولة، في مؤشر على الهيمنة الدفاعية لـ"لا روخا".

ويخوض المنتخب الإسباني مواجهة بلجيكا في ربع النهائي، ساعيًا إلى تمديد سلسلته الدفاعية ومواصلة طريقه نحو المربع الذهبي.
 

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