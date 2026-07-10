كوبارسي يبدأ من حيث انتهى مالديني

سجّل باو كوبارسي رقمًا لافتًا في مشاركته الأولى بكأس ، بعدما حافظ المنتخب الإسباني على نظافة شباكه في المباريات الخمس الأولى التي خاضها المدافع الشاب في المونديال.ولم تستقبل أي هدف منذ انطلاق البطولة، مستفيدة من صلابتها الدفاعية واستحواذها على ، فيما شارك كوبارسي أساسيًا في جميع مبارياتها الخمس، ليصبح أسرع لاعب يبلغ حاجز خمس مباريات بشباك نظيفة في تاريخ المونديال.وتفوّق مدافع ، البالغ من العمر 19 عامًا، على باولو مالديني، الذي احتاج إلى سبع مباريات في بداية مسيرته بكأس العالم للوصول إلى خمس مباريات من دون أن يستقبل منتخب بلاده أهدافًا.وفرض كوبارسي نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب ، بفضل هدوئه في بناء اللعب ودقته في التمرير، إلى جانب تفاهمه مع زملائه في الخط الخلفي. ولم تسمح إسبانيا لمنافسيها سوى بخمس تسديدات بين الخشبات الثلاث خلال مبارياتها الخمس الأولى في البطولة، في مؤشر على الهيمنة الدفاعية لـ"لا روخا".ويخوض المنتخب الإسباني مواجهة في ربع النهائي، ساعيًا إلى تمديد سلسلته الدفاعية ومواصلة طريقه نحو المربع الذهبي.