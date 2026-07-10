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فرحة التأهّل تنقلب إلى مأساة في فرنسا

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فرحة التأهّل تنقلب إلى مأساة في فرنسا
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كرة القدم

2026-07-10 | 09:10
فرحة التأهّل تنقلب إلى مأساة في فرنسا

كانت الفتاة تشارك في موكب احتفالي أعقب فوز المنتخب الفرنسي قبل أن تسقط من شاحنة

تحوّلت احتفالات الجماهير الفرنسية بتأهّل منتخب بلادها إلى نصف نهائي كأس العالم إلى مأساة، بعد وفاة فتاة تبلغ 17 عامًا في حادث وقع بمدينة أولنوا-إيميري، شمال فرنسا.

وكانت الفتاة تشارك في موكب احتفالي أعقب فوز المنتخب الفرنسي على المغرب (2-0) في الدور ربع النهائي، قبل أن تسقط من شاحنة كانت تقلّ عددًا من المحتفلين، وتتعرّض للدهس من المركبة نفسها.

وحاولت فرق الإسعاف إنقاذ الفتاة لدى وصولها إلى المكان، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما نُقل قاصر آخر إلى المستشفى بعد إصابته بصدمة نتيجة مشاهدته الحادث.

وأوقفت الشرطة سائق الشاحنة ووضعته قيد الاحتجاز، في وقت فُتح تحقيق لتحديد الظروف الدقيقة للحادث والمسؤوليات المرتبطة به. 

وجاء الحادث بالتزامن مع احتفالات شهدتها مدن فرنسية عدة عقب بلوغ "الديوك" المربع الذهبي، إلا أن أجواء الفرح في المدينة الشمالية سرعان ما خيّم عليها الحزن بعد الحادث المأساوي.

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