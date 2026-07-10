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تكريم استثنائي لفوزينيا بعد تألّقه في المونديال

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تكريم استثنائي لفوزينيا بعد تألّقه في المونديال
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كرة القدم

2026-07-10 | 18:34
تكريم استثنائي لفوزينيا بعد تألّقه في المونديال

أُطلق اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية، تقديرًا لتألّقه خلال المشاركة التاريخية لمنتخب بلاده في كأس العالم

حظي فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، بتكريم استثنائي بعد إطلاق اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية، تقديرًا لتألّقه خلال المشاركة التاريخية لمنتخب بلاده في كأس العالم.
وأطلق الباحث الإسباني خيسوس أورتيغا، بالتعاون مع الباحث روي فريتاس، اسم "ألديسا فوزينيا"(Aldisa vozinha) على النوع الجديد، وهو كائن رخوي بحري (بزّاقة) أحمر اللون لا يتجاوز طوله أربعة مليمترات، عُثر على عينات منها في منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من هافانا في كوبا وغوادلوب.
ونُشرت التفاصيل العلمية للاكتشاف في دراسة ضمن كتاب "حكايات التنوّع الحيوي"، حيث أوضح الباحثان أنّ اختيار الاسم جاء تكريمًا للحارس البالغ أربعين عامًا، بعد دوره البارز في الظهور الأول للرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم.
وكان فوزينيا قد خطف الأنظار خلال التعادل السلبي أمام إسبانيا، بعدما تصدّى لجميع محاولات بطلة أوروبا، وأسهم في منح منتخب بلاده نتيجة تاريخية، قبل أن يواصل تألّقه خلال مشوار الرأس الأخضر في البطولة.
كما أشار الباحثان إلى أنّ اللون الأحمر الزاهي للكائن البحري يحمل دلالة رمزية مرتبطة بمواجهة المنتخب الإسباني، المعروف بلقب "لا روخا"
ويملك أورتيغا علاقة طويلة مع الرأس الأخضر، نتيجة أبحاثه المتخصصة في التنوّع البحري بأرخبيل البلاد، ونال عام 2023 ميدالية الاستحقاق البيئي تقديرًا لإسهاماته العلمية. 
وسبق له أيضًا إطلاق أسماء عدد من نجوم كرة القدم على أنواع بحرية أخرى، بينهم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
 

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فوزينيا

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