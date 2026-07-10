مجموعة الحبتور تكافئ المنتخب المصري بهديّة استثنائية

ستقدّم سيارة من طراز "ميتسوبيشي" إلى كل فرد في البعثة



أعلنت مجموعة الحبتور تقديم هدية خاصة إلى جميع أفراد بعثة منتخب مصر، تقديرًا للمستوى الذي قدّمه "الفراعنة" خلال مشاركتهم في كأس ، والإنجاز الذي حققوه في البطولة.

وبتوجيه من مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها خلف الحبتور، جرى التنسيق مع المصري لكرة القدم لتقديم سيارة من طراز "ميتسوبيشي" إلى كل فرد في البعثة، على أن تشمل المبادرة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنّيّة والإداريّة والطبّيّة.

وأكّد الحبتور أنّ التكريم لا يقتصر على اللاعبين، بل يشمل جميع من أسهموا في مشوار المنتخب، انطلاقًا من أن النجاح جاء نتيجة العمل الجماعي والجهود المشتركة داخل البعثة.

وقال إنّ ما حققه المنتخب المصري شكّل مصدر فخر للجماهير العربيّة، معتبرًا أنّ فرحة مصر بالإنجاز هي فرحة لكل ، وأنّ ما قدّمه اللاعبون يستحق التقدير والاحتفاء.

وأضاف أنّ الهدية تعبّر عن المحبّة والتقدير لأفراد المنتخب، بعدما أظهروا العزيمة والروح القتالية والعمل بروح الفريق حتّى اللحظات ، مؤكّدًا أنّ الأداء الذي قدّموه يعكس قدرة على تحقيق مزيد من النجاحات خلال الاستحقاقات المقبلة.