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هدية نادرة من رونالدو تفاجئ "سبيد"

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هدية نادرة من رونالدو تفاجئ &quot;سبيد&quot;
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كرة القدم

2026-07-10 | 19:02
هدية نادرة من رونالدو تفاجئ "سبيد"

قدّم النجم البرتغالي هديّة استثنائيّة إلى صانع المحتوى الأميركي تمثّلت في أحد حذاءيه الذهبيّين

قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هديّة استثنائيّة إلى صانع المحتوى الأميركي "آي شو سبيد"، تمثّلت في أحد حذاءيه الذهبيّين المصمّمين خصّيصًا له خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم.
وظهر "سبيد"، المعروف بتشجيعه الكبير لرونالدو، متفاجئًا عند تسلّمه الحذاء، بعدما أُبلغ بأنّ نسختين فقط صُنعتا بهذه المواصفات الخاصة، وبات يمتلك إحداهما، فيما بقيت النسخة الثانية بحوزة شخص آخر.
وينتمي الحذاء إلى إصدار "CR7 Gold Scorpion" من طراز "نايكي ميركوريال سوبرفلاي 11"، الذي صُمّم احتفاءً بإنجاز رونالدو كأوّل لاعب يسجّل في ستّ نسخ مختلفة من كأس العالم.
وكان قائد البرتغال قد ارتدى الحذاء الذهبي خلال الشوط الأول من مواجهة كولومبيا في دور المجموعات، قبل أن يستبدله بين الشوطين. وطرحت "نايكي" إصدارًا تجاريًا من التصميم بلغ عدد نسخه 2026 زوجًا، فيما كانت النسخة التي حصل عليها "سبيد" من الأحذية الخاصة المعدّة لرونالدو نفسه.
وجاءت الهديّة عقب خروج البرتغال أمام إسبانيا من دور الستّة عشر، في المباراة التي أنهت المشاركة الأخيرة لرونالدو في نهائيّات كأس العالم.

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