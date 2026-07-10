هدية نادرة من رونالدو تفاجئ "سبيد"

قدّم النجم هديّة استثنائيّة إلى صانع المحتوى الأميركي تمثّلت في أحد حذاءيه الذهبيّين

قدّم النجم هديّة استثنائيّة إلى صانع المحتوى الأميركي "آي شو سبيد"، تمثّلت في أحد حذاءيه الذهبيّين المصمّمين خصّيصًا له خلال مشاركته في .

وظهر "سبيد"، المعروف بتشجيعه الكبير لرونالدو، متفاجئًا عند تسلّمه الحذاء، بعدما أُبلغ بأنّ نسختين فقط صُنعتا بهذه المواصفات الخاصة، وبات يمتلك إحداهما، فيما بقيت النسخة الثانية بحوزة شخص آخر.

وينتمي الحذاء إلى إصدار "CR7 Gold Scorpion" من طراز "نايكي ميركوريال سوبرفلاي 11"، الذي صُمّم احتفاءً بإنجاز رونالدو كأوّل لاعب يسجّل في ستّ نسخ مختلفة من كأس .

وكان قائد البرتغال قد ارتدى الحذاء الذهبي خلال الشوط الأول من مواجهة كولومبيا في دور ، قبل أن يستبدله بين الشوطين. وطرحت "نايكي" إصدارًا تجاريًا من التصميم بلغ عدد نسخه 2026 زوجًا، فيما كانت النسخة التي حصل عليها "سبيد" من الأحذية الخاصة المعدّة لرونالدو نفسه.

وجاءت الهديّة عقب خروج البرتغال أمام من دور الستّة عشر، في المباراة التي أنهت المشاركة الأخيرة لرونالدو في نهائيّات كأس العالم.

