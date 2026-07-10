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فيديو - شبيهة هالاند تبحث عن "نسخة جديدة" منه قبل موقعة إنجلترا

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فيديو - شبيهة هالاند تبحث عن &quot;نسخة جديدة&quot; منه قبل موقعة إنجلترا
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كرة القدم

2026-07-10 | 19:04
فيديو - شبيهة هالاند تبحث عن "نسخة جديدة" منه قبل موقعة إنجلترا

لفتت الأنظار بسبب الشبه بينها وبين النجم النرويجي إرلينغ هالاند

تستضيف الأميركية إيما كيت ويلمان، التي لفتت الأنظار بسبب الشبه بينها وبين النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مسابقة لاختيار أكثر المشاركين شبهًا بمهاجم منتخب النرويج، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم.
وتُقام المسابقة، بالتعاون مع شركة "كالشـي"، عند الساعة 1:00 ظهر اليوم في ميامي، ويحصل الفائز على تذكرتين مجانيتين لحضور مباراة إنجلترا والنرويج المقررة في اليوم نفسه.
وكانت ويلمان، وهي صانعة محتوى متخصّصة في تسريحات الشعر، قد حظيت باهتمام كبير خلال المونديال بعدما لاحظ متابعوها الشبه بينها وبين هالاند، ولا سيما مع اعتمادها تسريحات قريبة من تلك التي يظهر بها المهاجم النرويجي.
ودخل هالاند بدوره على خط المزحة، بعدما علّق على أحد منشوراتها بكلمة مقتضبة، قبل أن تؤكّد ويلمان أنّها ستحضر مباراة النرويج وإنجلترا في ميامي، في انتظار احتمال لقائها بالنجم الذي ارتبط اسمها به خلال البطولة.
 

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رياضة

كرة القدم

إيما كيت ويلمان

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