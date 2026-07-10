فيديو - شبيهة هالاند تبحث عن "نسخة جديدة" منه قبل موقعة إنجلترا

لفتت الأنظار بسبب الشبه بينها وبين النجم النرويجي إرلينغ

تستضيف الأميركية إيما كيت ويلمان، التي لفتت الأنظار بسبب الشبه بينها وبين النجم النرويجي إرلينغ ، مسابقة لاختيار أكثر المشاركين شبهًا بمهاجم منتخب ، وذلك قبل مواجهة في ربع نهائي .

وتُقام المسابقة، بالتعاون مع شركة "كالشـي"، عند الساعة 1:00 ظهر في ، ويحصل الفائز على تذكرتين مجانيتين لحضور مباراة إنجلترا والنرويج المقررة في اليوم نفسه.

وكانت ويلمان، وهي صانعة محتوى متخصّصة في تسريحات الشعر، قد حظيت باهتمام كبير خلال المونديال بعدما لاحظ متابعوها الشبه بينها وبين هالاند، ولا سيما مع اعتمادها تسريحات قريبة من تلك التي يظهر بها المهاجم النرويجي.

ودخل هالاند بدوره على خط المزحة، بعدما علّق على أحد منشوراتها بكلمة مقتضبة، قبل أن تؤكّد ويلمان أنّها ستحضر مباراة النرويج وإنجلترا في ميامي، في انتظار احتمال لقائها بالنجم الذي ارتبط اسمها به خلال البطولة.