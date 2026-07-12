وفاة مفاجئة تهزّ كرة القدم في جنوب إفريقيا

توفّي جايدن أدامز، لاعب وسط منتخب جنوب إفريقيا ونادي ماميلودي صنداونز، عن عمر تجاوز 25 عامًا

توفّي جايدن أدامز، لاعب وسط منتخب جنوب إفريقيا ونادي ماميلودي صنداونز، عن عمر تجاوز 25 عامًا، وفق ما أعلنته وزارة الرياضة في بلاده، وتردّدت معلومات غير مؤكدة عن انتحاره، فيما لم تعلن أسرته أو ناديه أو الشرطة سبب الوفاة، ولا تزال ملابساتها قيد التحقيق.

وشارك أدامز مع منتخب "بافانا بافانا" في نهائيات 2026، حيث بدأ أساسيًّا أمام المكسيك والتشيك، قبل أن يشارك بديلًا في الفوز على الجنوبية، الذي منح جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها. وانتهى مشوار المنتخب لاحقًا بالخسارة أمام كندا في دور الـ32.

وبدأ اللاعب الراحل مسيرته مع ستيلينبوش، قبل انتقاله إلى ماميلودي صنداونز مطلع عام 2025، وأسهم مع الفريق في التتويج بدوري أبطال خلال موسم 2025-2026.

ودشّن أدامز مسيرته الدولية مع منتخب جنوب إفريقيا عام 2022، وخاض 13 مباراة دولية، كما سجّل هدفين خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس 2026.

ونعى اتحاد لاعبي في جنوب إفريقيا اللاعب، فيما قدّم وزير الرياضة غايتون ماكنزي ورئيس الدولي جياني إنفانتينو تعازيهما إلى عائلته وزملائه، مشيدين بموهبته ومسيرته التي توقفت في سن مبكرة.