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إسبانيا تتوّج بطلة لأوروبا بسجلّ هجومي ودفاعي استثنائي

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إسبانيا تتوّج بطلة لأوروبا بسجلّ هجومي ودفاعي استثنائي
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كرة القدم

2026-07-11 | 20:30
إسبانيا تتوّج بطلة لأوروبا بسجلّ هجومي ودفاعي استثنائي

تُوّج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عامًا

تُوّج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، بعدما تغلّب على نظيره الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في ويلز.
وأنهى المنتخب الإسباني البطولة بالعلامة الكاملة، محققًا 5 انتصارات في 5 مباريات، سجّل خلالها 20 هدفًا، من دون أن تهتزّ شباكه بأي هدف، في مسيرة أكدت تفوقه الهجومي وصلابته الدفاعية.
واستهلت إسبانيا مشوارها بانتصار عريض على ويلز (7-0)، ثم تغلبت على الدنمارك (3-0)، قبل أن تهزم ألمانيا (4-0) في ختام دور المجموعات.
وفي الدور نصف النهائي، واصل المنتخب الإسباني عروضه القوية بفوزه على كرواتيا (3-0)، ليضرب موعدًا جديدًا مع ألمانيا في المباراة النهائية، ويحسم اللقب بانتصار ثانٍ عليها بنتيجة 2-0.
وبهذا التتويج، أضافت إسبانيا لقبًا جديدًا إلى سجلها في البطولة، بعد مشوار مثالي لم تتعرض خلاله لأي تعادل أو خسارة، ولم تستقبل شباكها أي هدف طوال المنافسات.

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