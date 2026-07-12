إسبانيا تتوّج بطلة لأوروبا بسجلّ هجومي ودفاعي استثنائي

تُوّج منتخب بلقب تحت 19 عامًا

تُوّج منتخب بلقب تحت 19 عامًا، بعدما تغلّب على نظيره الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في .

وأنهى المنتخب الإسباني البطولة بالعلامة الكاملة، محققًا 5 انتصارات في 5 مباريات، سجّل خلالها 20 هدفًا، من دون أن تهتزّ شباكه بأي هدف، في مسيرة أكدت تفوقه الهجومي وصلابته الدفاعية.

واستهلت إسبانيا مشوارها بانتصار عريض على ويلز (7-0)، ثم تغلبت على الدنمارك (3-0)، قبل أن تهزم (4-0) في ختام دور .

وفي الدور نصف النهائي، واصل المنتخب الإسباني عروضه القوية بفوزه على (3-0)، ليضرب موعدًا جديدًا مع ألمانيا في المباراة النهائية، ويحسم اللقب بانتصار ثانٍ عليها بنتيجة 2-0.

وبهذا التتويج، أضافت إسبانيا لقبًا جديدًا إلى سجلها في البطولة، بعد مشوار مثالي لم تتعرض خلاله لأي تعادل أو خسارة، ولم تستقبل شباكها أي هدف طوال المنافسات.