فيديو - مفاجأة عائلية تنتظر مصطفى شوبير داخل منزله

فوجئ باحتفال خاص أعدّته له أسرته وخطيبته جنا داخل منزله

فوجئ مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، باحتفال خاص أعدّته له أسرته وخطيبته جنا داخل منزله، عقب عودته من المشاركة مع "لفراعنة" في .

واستعانت الأسرة بفرقة "حسب " الموسيقيّة لاستقبال شوبير على الطبل والمزمار البلدي، في أجواء عائليّة شارك فيها عدد من أقاربه وأصدقائه، فيما زُيّن المنزل بالأعلام المصريّة وصور الحارس خلال مشاركته في المونديال.

وأظهر فيديو لحظة وصول شوبير إلى المنزل، قبل أن يشارك والدته وخطيبته الاحتفال، حيث رقص مع والدته على أنغام الفرقة وسط الزغاريد والتصفيق.

وقالت والدة الحارس، قبل وصوله، إنّ الأسرة أخفت عنه ترتيبات الاحتفال بالكامل، بهدف مفاجأته عند عودته، بينما أعدّت خطيبته هدايا وحلوى خاصّة تحمل صوره وشكل .

وجاء الاحتفال تقديرًا لما قدّمه شوبير مع منتخب مصر خلال البطولة، التي شهدت بلوغ المنتخب دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.