أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو
A-
A+

كرة القدم

2026-07-12 | 17:59
فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو

حظي الحارس المغربي ياسين بونو بتكريم لافت في مدينة آسفي

حظي الحارس المغربي ياسين بونو بتكريم لافت في مدينة آسفي، حيث أضاء عرض بالطائرات المسيّرة سماء المدينة، احتفاءً بما قدّمه مع منتخب المغرب خلال كأس العالم.
وشكّلت الطائرات صورة بونو في السماء، إلى جانب العلم المغربي وعبارة "شكرًا بونو"، تقديرًا لدوره البارز في مشوار "أسود الأطلس" خلال البطولة.
وجاء التكريم بعد انتهاء مشاركة المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي أمام فرنسا، في مباراة تألّق خلالها الحارس وتصدّى لركلة جزاء نفّذها كيليان مبابي، إلى جانب عدد من الفرص الخطرة، رغم خسارة المغرب (0-2).
وواصل بونو خلال المونديال حضوره الحاسم مع المنتخب المغربي، بعدما أسهم أيضًا في تجاوز هولندا بركلات الترجيح، قبل أن يقود المغرب إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا.

 
 

مقالات ذات صلة

أصالة تحتفي بتأهل مصر والمغرب إلى دور الـ16
2026-07-05

أصالة تحتفي بتأهل مصر والمغرب إلى دور الـ16

فيديو - لاعبو فاييكانو يحتفون بالنصر مع علم فلسطين
2026-05-01

فيديو - لاعبو فاييكانو يحتفون بالنصر مع علم فلسطين

فيديو متداول للصواريخ الإيرانية في سماء لبنان
2026-06-07

فيديو متداول للصواريخ الإيرانية في سماء لبنان

فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا
2026-07-09

فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا

فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو

رياضة

كرة القدم

المغرب

ياسين بونو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - نيمار يظهر في بطولة بوكر بعد وداع المونديال
إسبانيا تتوّج بطلة لأوروبا بسجلّ هجومي ودفاعي استثنائي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال
18:10

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال

ظهر في ملهى بعد ساعات من انتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس العالم

18:10

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال

ظهر في ملهى بعد ساعات من انتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس العالم

فيديو - جماهير النرويج تعود بروح الفايكنغ
18:07

فيديو - جماهير النرويج تعود بروح الفايكنغ

جلس عدد من المشجّعين حول حزام الأمتعة وحوّلوه إلى ما يشبه سفينة

18:07

فيديو - جماهير النرويج تعود بروح الفايكنغ

جلس عدد من المشجّعين حول حزام الأمتعة وحوّلوه إلى ما يشبه سفينة

فيديو - نيمار يظهر في بطولة بوكر بعد وداع المونديال
18:02

فيديو - نيمار يظهر في بطولة بوكر بعد وداع المونديال

ظهر النجم البرازيلي نيمار في بطولة العالم للبوكر بمدينة لاس فيغاس

18:02

فيديو - نيمار يظهر في بطولة بوكر بعد وداع المونديال

ظهر النجم البرازيلي نيمار في بطولة العالم للبوكر بمدينة لاس فيغاس

اخترنا لك
فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال
18:10
فيديو - جماهير النرويج تعود بروح الفايكنغ
18:07
فيديو - نيمار يظهر في بطولة بوكر بعد وداع المونديال
18:02
إسبانيا تتوّج بطلة لأوروبا بسجلّ هجومي ودفاعي استثنائي
2026-07-11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026