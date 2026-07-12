فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو

LE GARDIEN MAROCAIN Bono 🇲🇦EST HONORÉ PAR UN SPECTACLE DE DRONES DANS LE CIEL.👏pic.twitter.com/i4WX35wZn2 — Didier🇨🇮kamou🇨🇮🇲🇦 (@Didier1234kamo) July 12, 2026

حظي الحارس بونو بتكريم لافت في مدينة آسفي، حيث أضاء عرض بالطائرات المسيّرة سماء المدينة، احتفاءً بما قدّمه مع منتخب خلال .وشكّلت الطائرات صورة بونو في السماء، إلى جانب المغربي وعبارة "شكرًا بونو"، تقديرًا لدوره البارز في مشوار " الأطلس" خلال البطولة.وجاء التكريم بعد انتهاء مشاركة المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي أمام ، في مباراة تألّق خلالها الحارس وتصدّى لركلة جزاء نفّذها ، إلى جانب عدد من الفرص الخطرة، رغم خسارة المغرب (0-2).وواصل بونو خلال المونديال حضوره الحاسم مع المنتخب المغربي، بعدما أسهم أيضًا في تجاوز بركلات الترجيح، قبل أن يقود المغرب إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا.