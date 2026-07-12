فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو

حظي الحارس المغربي ياسين
بونو بتكريم لافت في مدينة آسفي، حيث أضاء عرض بالطائرات المسيّرة سماء المدينة، احتفاءً بما قدّمه مع منتخب المغرب
خلال كأس العالم
.
وشكّلت الطائرات صورة بونو في السماء، إلى جانب العلم
المغربي وعبارة "شكرًا بونو"، تقديرًا لدوره البارز في مشوار "أسود
الأطلس" خلال البطولة.
وجاء التكريم بعد انتهاء مشاركة المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي أمام فرنسا
، في مباراة تألّق خلالها الحارس وتصدّى لركلة جزاء نفّذها كيليان مبابي
، إلى جانب عدد من الفرص الخطرة، رغم خسارة المغرب (0-2).
وواصل بونو خلال المونديال حضوره الحاسم مع المنتخب المغربي، بعدما أسهم أيضًا في تجاوز هولندا
بركلات الترجيح، قبل أن يقود المغرب إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا.