فيديو - نيمار يظهر في بطولة بوكر بعد وداع المونديال

🚨🚨| Just six days after Brazil's World Cup exit, Neymar was spotted competing in a poker tournament in Las Vegas. 🎰🇧🇷 pic.twitter.com/cXoOHPdcb3 — CentreGoals. (@centregoals) July 12, 2026

ظهر في للبوكر بمدينة ، بعد 6 أيام فقط من إقصاء منتخب بلاده من 2026 أمام النرويج.وشارك لاعب سانتوس في مسابقة "نو ليميت هولدم" ضمن بطولة للبوكر، التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 10 آلاف ، قبل أن يودّع المنافسات من . وكان نيمار قد شارك أيضًا في نسخة 2025 وبلغ آنذاك الطاولة النهائية.وجاء ظهوره بعد خسارة أمام النرويج (2-1) في دور الـ16، يوم 5 - يوليو، وهي المباراة التي سجّل خلالها النجم البرازيلي هدف منتخب بلاده الوحيد من ركلة جزاء، قبل أن يلمّح عقب صافرة النهاية إلى انتهاء مسيرته الدوليّة.ويُعرف نيمار باهتمامه بالبوكر ومشاركته السابقة في عدد من البطولات، إلّا أنّ توقيت ظهوره في لاس فيغاس، بعد أيام قليلة من الخروج المبكر للبرازيل، أعاد اسمه إلى الواجهة خارج المستطيل الأخضر.