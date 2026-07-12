فيديو - نيمار يظهر في بطولة بوكر بعد وداع المونديال

ظهر النجم البرازيلي نيمار
في بطولة العالم
للبوكر بمدينة لاس فيغاس
، بعد 6 أيام فقط من إقصاء منتخب بلاده من كأس العالم
2026 أمام النرويج.
وشارك لاعب سانتوس في مسابقة "نو ليميت هولدم" ضمن بطولة العالم
للبوكر، التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 10 آلاف دولار
، قبل أن يودّع المنافسات من اليوم الأول
. وكان نيمار قد شارك أيضًا في نسخة 2025 وبلغ آنذاك الطاولة النهائية.
وجاء ظهوره بعد خسارة البرازيل
أمام النرويج (2-1) في دور الـ16، يوم 5 تموز
- يوليو، وهي المباراة التي سجّل خلالها النجم البرازيلي هدف منتخب بلاده الوحيد من ركلة جزاء، قبل أن يلمّح عقب صافرة النهاية إلى انتهاء مسيرته الدوليّة.
ويُعرف نيمار باهتمامه بالبوكر ومشاركته السابقة في عدد من البطولات، إلّا أنّ توقيت ظهوره في لاس فيغاس، بعد أيام قليلة من الخروج المبكر للبرازيل، أعاد اسمه إلى الواجهة خارج المستطيل الأخضر.