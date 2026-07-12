فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال

ظهر في ملهى بعد ساعات من انتهاء مشوار منتخب بلاده في

ظهر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في ملهى "إليفن "، بعد ساعات من انتهاء مشوار منتخب بلاده في بالخسارة أمام (2-1) بعد التمديد.

وتواجد مهاجم برفقة عدد من أصدقائه وأفراد بعثة المنتخب النرويجي، خلال حفل أحياه المغني الأميركي فلو رايدا، عقب المباراة التي أُقيمت في ميامي ضمن الدور ربع النهائي.

وكان هالاند قد غادر مواجهة إنجلترا في الوقت الإضافي بسبب الإرهاق وكدمة تعرّض لها خلال اللقاء، بحسب ستوله سولباكن، بعدما أنهى البطولة برصيد 7 أهداف في 5 مباريات.

وودّعت النرويج المونديال من ربع النهائي، في أفضل مشاركة لها بتاريخ البطولة، بعد مشوار شهد إقصاء من دور الـ16، قبل أن تحسم ثنائية جود بيلينغهام بطاقة تأهل إنجلترا إلى نصف النهائي.