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أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا

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أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا
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كرة القدم

2026-07-13 | 06:03
أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا

وجّه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الدعوة إلى جميع اللاعبين الـ23 المتوّجين بكأس العالم 2010

وجّه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الدعوة إلى جميع اللاعبين الـ23 المتوّجين بكأس العالم 2010، لحضور مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي المونديال بمدينة دالاس.
وتأتي الخطوة لاستحضار الجيل الذي منح إسبانيا لقبها العالمي الأوّل في جنوب أفريقيا، ودعم المنتخب الحالي في أوّل ظهور له بالمربع الذهبي لكأس العالم منذ نسخة 2010.
وضمّت قائمة الأبطال آنذاك أسماء بارزة، يتقدمها إيكر كاسياس، وتشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا، وسيرخيو راموس، وديفيد فيا، وكارليس بويول، وتشابي ألونسو، إلى جانب بقية عناصر القائمة التي قادها المدرب فيسنتي ديل بوسكي.
وتلتقي إسبانيا وفرنسا يوم 14 تموز - يوليو في دالاس في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بيروت، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا لـ"لا روخا"، الذي يسعى إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.
 

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كرة القدم

إسبانيا

إيكر كاسياس

تشافي هيرنانديز

أندريس إنييستا

سيرخيو راموس

ديفيد فيا

كارليس بويول

تشابي ألونسو

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