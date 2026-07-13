أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا

وجّه الإسباني الدعوة إلى جميع اللاعبين الـ23 المتوّجين بكأس 2010، لحضور مواجهة وفرنسا في نصف نهائي المونديال بمدينة دالاس.وتأتي الخطوة لاستحضار الجيل الذي منح إسبانيا لقبها العالمي الأوّل في جنوب أفريقيا، ودعم المنتخب الحالي في أوّل ظهور له بالمربع الذهبي لكأس العالم منذ نسخة 2010.وضمّت قائمة الأبطال آنذاك أسماء بارزة، يتقدمها إيكر كاسياس، وتشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا، وسيرخيو راموس، وديفيد فيا، وكارليس بويول، وتشابي ألونسو، إلى جانب بقية عناصر القائمة التي قادها المدرب فيسنتي ديل بوسكي.وتلتقي إسبانيا وفرنسا يوم 14 - يوليو في دالاس في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت ، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا لـ"لا روخا"، الذي يسعى إلى بلوغ نهائي للمرة الثانية في تاريخه.