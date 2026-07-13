أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

8 ملايين تعقّد بقاء فيران.. لكنّ برشلونة متمسّك به

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
8 ملايين تعقّد بقاء فيران.. لكنّ برشلونة متمسّك به
A-
A+

كرة القدم

2026-07-13 | 06:13
8 ملايين تعقّد بقاء فيران.. لكنّ برشلونة متمسّك به

يُلزم البند النادي الكتالوني بدفع 8 ملايين يورو إلى مانشستر سيتي في حال تمديد عقد اللاعب

يواجه برشلونة عقبة ماليّة في ملفّ تجديد عقد مهاجمه فيران توريس، الذي ينتهي في 30 حزيران - يونيو 2027، بسبب بند أُدرج في اتفاق انتقاله من مانشستر سيتي عام 2021.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يُلزم البند النادي الكتالوني بدفع 8 ملايين يورو إلى مانشستر سيتي في حال تمديد عقد اللاعب، ما يرفع الكلفة الإجماليّة لأيّ اّتفاق جديد، إلى جانب راتب توريس ومكافآته.

ورغم ذلك، لا يزال برشلونة متمسكًا باستمرار المهاجم الإسباني، لكنّه لا يعتزم منحه زيادة كبيرة في راتبه، في ظلّ حصوله حاليًّا على أجر مرتفع وفق العقد الذي وقّعه عند انضمامه إلى الفريق.

ويأتي ذلك وسط اهتمام من باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب البالغ 26 عامًا، من دون التوصّل حتّى الآن إلى اتفاق مبدئي، فيما أكّد رئيس برشلونة خوان لابورتا أنّ توريس لم يبلغ النادي بأيّ قرار يتعلّق بمستقبله.

مقالات ذات صلة

سيرين عبد النور بأول رد بعد الفيديو المسيء بحقها مع ابنها :"معقد مريض مقرف"
2026-06-04

سيرين عبد النور بأول رد بعد الفيديو المسيء بحقها مع ابنها :"معقد مريض مقرف"

الخارجية الإيرانية: وفد التفاوض سيتوجه إلى سويسرا لكن لن يُعقد حفل توقيع
2026-06-17

الخارجية الإيرانية: وفد التفاوض سيتوجه إلى سويسرا لكن لن يُعقد حفل توقيع

رقم استثنائي يضع فيران توريس بين الكبار
2026-06-12

رقم استثنائي يضع فيران توريس بين الكبار

فيديو - بيدري يُفضٌل فيران على حبيبته؟
2026-05-23

فيديو - بيدري يُفضٌل فيران على حبيبته؟

8 ملايين تعقّد بقاء فيران.. لكنّ برشلونة متمسّك به

رياضة

كرة القدم

فيران توريس

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تهديدات تطارد سورلوث بعد الإقصاء
أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا

اقرأ ايضا في كرة القدم

تهديدات تطارد سورلوث بعد الإقصاء
07:18

تهديدات تطارد سورلوث بعد الإقصاء

تضمنت الرسائل الموجّهة إلى اللاعب تهديدات صريحة بالقتل

07:18

تهديدات تطارد سورلوث بعد الإقصاء

تضمنت الرسائل الموجّهة إلى اللاعب تهديدات صريحة بالقتل

أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا
06:03

أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا

وجّه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الدعوة إلى جميع اللاعبين الـ23 المتوّجين بكأس العالم 2010

06:03

أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا

وجّه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الدعوة إلى جميع اللاعبين الـ23 المتوّجين بكأس العالم 2010

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال
18:10

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال

ظهر في ملهى بعد ساعات من انتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس العالم

18:10

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال

ظهر في ملهى بعد ساعات من انتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس العالم

اخترنا لك
تهديدات تطارد سورلوث بعد الإقصاء
07:18
أبطال 2010 يساندون إسبانيا أمام فرنسا
06:03
فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال
18:10
فيديو - جماهير النرويج تعود بروح الفايكنغ
18:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026