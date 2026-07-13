8 ملايين تعقّد بقاء فيران.. لكنّ برشلونة متمسّك به

يواجه برشلونة
عقبة ماليّة في ملفّ تجديد عقد مهاجمه فيران توريس، الذي ينتهي في 30 حزيران - يونيو 2027، بسبب بند أُدرج في اتفاق انتقاله من مانشستر سيتي
عام 2021.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يُلزم البند النادي الكتالوني بدفع 8 ملايين يورو
إلى مانشستر
سيتي في حال تمديد عقد اللاعب، ما يرفع الكلفة الإجماليّة لأيّ اّتفاق جديد، إلى جانب راتب توريس ومكافآته.
ورغم ذلك، لا يزال برشلونة متمسكًا باستمرار المهاجم الإسباني، لكنّه لا يعتزم منحه زيادة كبيرة في راتبه، في ظلّ حصوله حاليًّا على أجر مرتفع وفق العقد
الذي وقّعه عند انضمامه إلى الفريق.
ويأتي ذلك وسط اهتمام من باريس سان جيرمان
بالتعاقد مع اللاعب البالغ 26 عامًا، من دون التوصّل حتّى الآن إلى اتفاق مبدئي، فيما أكّد رئيس برشلونة خوان لابورتا أنّ توريس لم يبلغ النادي بأيّ قرار يتعلّق بمستقبله.