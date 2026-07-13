تهديدات تطارد سورلوث بعد الإقصاء

تضمنت الرسائل الموجّهة إلى اللاعب تهديدات صريحة بالقتل

تعرّض مهاجم منتخب ألكسندر سورلوث لموجة من الإساءة والتهديدات عبر حساباته على مواقع التواصل، عقب إقصاء منتخب بلاده أمام من الدور ربع النهائي لكأس .

وتضمنت الرسائل الموجّهة إلى اللاعب تهديدات صريحة بالقتل، إلى جانب تعليقات تحرّضه على الانتحار، فيما امتدت الإساءات إلى شريكته سيلنيس، في حملة دفعت وسائل إعلام نرويجية إلى المطالبة بالتحقيق وملاحقة أصحاب التهديدات.

وجاءت الحملة بعد فرصة مثيرة للجدل خلال المباراة، عندما انطلق سورلوث في هجمة خطرة بينما كان في موقع مناسب للتسجيل، لكنه اختار مواصلة اللعب بالكرة بدل تمريرها، قبل أن تضيع الفرصة التي كان من الممكن أن تمنح النرويج هدفًا ثانيًا.

وكان المنتخب النرويجي متقدمًا بنتيجة (1-0)، قبل أن تنجح إنجلترا في قلب المواجهة والفوز (2-1) ، لتحجز مقعدها في نصف النهائي.

وتحوّل الخطأ الفني إلى موجة تجاوزت حدود الانتقاد الرياضي، وسط دعوات نرويجية لحماية اللاعب وعائلته ومحاسبة المتورّطين في التهديدات.