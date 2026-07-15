صباح مقلق ليامال

تعرّض لمحاولة سطو

تعرّض النجم الإسباني في مدينة إسبلوغيس دي يوبريغات قرب ، لمحاولة سطو فجر الثلاثاء، بعدما حاول شخصان ملثّمان تسلّق السور المؤدّي إلى العقار.

ورصد أفراد الأمن الخاصّ المشتبه بهما عبر كاميرات المراقبة قرابة الساعة 4 فجرًا، قبل أن يفرّا فور اكتشاف وجودهما، من دون أن يتمكّنا من دخول المنزل أو الاستيلاء على أيّ ممتلكات.

وأبلغ فريق الحراسة شرطة إقليم كتالونيا بالواقعة، فيما تولّت شعبة التحقيقات الجنائيّة متابعة القضيّة، نظرًا إلى شهرة لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني.

كما تبحث الشرطة في احتمال ارتباط المحاولة بحوادث سرقة أو محاولات اقتحام أخرى شهدها الحي السكني نفسه خلال الليلة ذاتها.

ويقيم يامال في العقار الذي سبق أن سكنه جيرارد وشاكيرا، بعدما اشتراه في تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي مقابل نحو 11 مليون .

وجاءت محاولة السطو بعد ساعات من مشاركة اللاعب في فوز على (2-0)، وتأهلها إلى نهائي .