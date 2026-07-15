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صباح مقلق ليامال

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صباح مقلق ليامال
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كرة القدم

2026-07-15 | 05:33
صباح مقلق ليامال

تعرّض منزل لامين يامال لمحاولة سطو

تعرّض منزل النجم الإسباني لامين يامال في مدينة إسبلوغيس دي يوبريغات قرب برشلونة، لمحاولة سطو فجر الثلاثاء، بعدما حاول شخصان ملثّمان تسلّق السور المؤدّي إلى العقار.
ورصد أفراد الأمن الخاصّ المشتبه بهما عبر كاميرات المراقبة قرابة الساعة 4 فجرًا، قبل أن يفرّا فور اكتشاف وجودهما، من دون أن يتمكّنا من دخول المنزل أو الاستيلاء على أيّ ممتلكات.
وأبلغ فريق الحراسة شرطة إقليم كتالونيا بالواقعة، فيما تولّت شعبة التحقيقات الجنائيّة متابعة القضيّة، نظرًا إلى شهرة لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني. 
كما تبحث الشرطة في احتمال ارتباط المحاولة بحوادث سرقة أو محاولات اقتحام أخرى شهدها الحي السكني نفسه خلال الليلة ذاتها.
ويقيم يامال في العقار الذي سبق أن سكنه جيرارد بيكيه وشاكيرا، بعدما اشتراه في تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي مقابل نحو 11 مليون يورو.
وجاءت محاولة السطو بعد ساعات من مشاركة اللاعب في فوز إسبانيا على فرنسا (2-0)، وتأهلها إلى نهائي كأس العالم.

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صباح مقلق ليامال

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

محاولة سطو

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