أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - سماء نيويورك تترقّب النهائي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - سماء نيويورك تترقّب النهائي
A-
A+

كرة القدم

2026-07-18 | 05:50
فيديو - سماء نيويورك تترقّب النهائي

أضاء عرض ضخم للطائرات المسيّرة سماء نيوجيرسي

أضاء عرض ضخم للطائرات المسيّرة سماء نيوجيرسي، قبل أيام من نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، في مشهد بصري لافت عكس تصاعد الحماس للمباراة المنتظرة.
وشكّلت الطائرات في السماء علمَي المنتخبين وشعارَيهما، إلى جانب شعارات المباراة النهائية وتاريخها، فيما ظهرت أبراج مانهاتن في الخلفية، لتمنح العرض مشهدًا يجمع بين أجواء نيويورك والحدث الكروي الأبرز عالميًا. 
ويأتي هذا الاستعراض ضمن العدّ التنازلي للنهائي، الذي يجمع إسبانيا والأرجنتين يوم غد الأحد على ملعب نيويورك نيوجيرسي في إيست راذرفورد، حيث يتنافس المنتخبان على رفع الكأس الأغلى في كرة القدم.
وحملت اللوحات المضيئة رسائل واضحة للجماهير، مع إبراز ألوان المنتخبين وشعاراتهما في السماء، في خطوة أضافت مزيدًا من الزخم إلى أجواء النهائي.
 ومع اقتراب موعد المباراة، تحوّلت المنطقة المحيطة بنيويورك ونيوجيرسي إلى مسرح مفتوح للاحتفال، بينما يستعد آلاف المشجعين لحضور المواجهة التي تختتم منافسات المونديال.
 
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو
2026-07-12

فيديو - سماء المغرب تحتفي ببونو

فيديو متداول للصواريخ الإيرانية في سماء لبنان
2026-06-07

فيديو متداول للصواريخ الإيرانية في سماء لبنان

فيديو – حفلة خاصة لمنتخب إنكلترا قبل ربع النهائي
2026-07-09

فيديو – حفلة خاصة لمنتخب إنكلترا قبل ربع النهائي

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
2026-05-21

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

فيديو - سماء نيويورك تترقّب النهائي

رياضة

كرة القدم

الأرجنتين

إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - فرحة الجدة تنتظر هدف لامين
المروحية تُربك دي لا فوينتي

اقرأ ايضا في كرة القدم

اخترنا لك
كأس العالم بكيس بلاستيكي (فيديو)
06:56
بعد الهزيمة.. يامال يواسي ميسي (فيديو)
06:15
لامين يامال وشقيقه كيني محتفلاً بكأس العام (صور)
05:36
مدرب منتخب الارجنتين ينهار باكياً بعد الخسارة (فيديو)
04:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026