فيديو - سماء نيويورك تترقّب النهائي

The countdown to the World Cup Final is lighting up the New York skyline.



A massive drone show in New Jersey fills the night sky with the flags and crests of Spain and Argentina, plus 2026 World Cup Final logos, with Manhattan serving as the backdrop.



The spectacle comes just… pic.twitter.com/9Kvsr02m0X — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

أضاء عرض ضخم للطائرات المسيّرة سماء نيوجيرسي، قبل أيام من نهائي بين والأرجنتين، في بصري لافت عكس تصاعد الحماس للمباراة المنتظرة.وشكّلت الطائرات في السماء علمَي المنتخبين وشعارَيهما، إلى جانب شعارات المباراة النهائية وتاريخها، فيما ظهرت أبراج مانهاتن في الخلفية، لتمنح مشهدًا يجمع بين أجواء والحدث الكروي الأبرز عالميًا.ويأتي هذا الاستعراض ضمن العدّ التنازلي للنهائي، الذي يجمع إسبانيا والأرجنتين يوم غد الأحد على ملعب نيويورك نيوجيرسي في إيست راذرفورد، حيث يتنافس المنتخبان على رفع الكأس الأغلى في .وحملت اللوحات المضيئة رسائل واضحة للجماهير، مع إبراز ألوان المنتخبين وشعاراتهما في السماء، في خطوة أضافت مزيدًا من الزخم إلى أجواء النهائي.ومع اقتراب موعد المباراة، تحوّلت المنطقة المحيطة بنيويورك ونيوجيرسي إلى مسرح مفتوح للاحتفال، بينما يستعد آلاف المشجعين لحضور المواجهة التي تختتم منافسات المونديال.