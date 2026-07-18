فيديو - سماء نيويورك تترقّب النهائي

أضاء عرض ضخم للطائرات المسيّرة سماء نيوجيرسي، قبل أيام من نهائي كأس العالم
بين إسبانيا
والأرجنتين، في مشهد
بصري لافت عكس تصاعد الحماس للمباراة المنتظرة.
وشكّلت الطائرات في السماء علمَي المنتخبين وشعارَيهما، إلى جانب شعارات المباراة النهائية وتاريخها، فيما ظهرت أبراج مانهاتن في الخلفية، لتمنح العرض
مشهدًا يجمع بين أجواء نيويورك
والحدث الكروي الأبرز عالميًا.
ويأتي هذا الاستعراض ضمن العدّ التنازلي للنهائي، الذي يجمع إسبانيا والأرجنتين يوم غد الأحد على ملعب نيويورك نيوجيرسي في إيست راذرفورد، حيث يتنافس المنتخبان على رفع الكأس الأغلى في كرة القدم
.
وحملت اللوحات المضيئة رسائل واضحة للجماهير، مع إبراز ألوان المنتخبين وشعاراتهما في السماء، في خطوة أضافت مزيدًا من الزخم إلى أجواء النهائي.
ومع اقتراب موعد المباراة، تحوّلت المنطقة المحيطة بنيويورك ونيوجيرسي إلى مسرح مفتوح للاحتفال، بينما يستعد آلاف المشجعين لحضور المواجهة التي تختتم منافسات المونديال.