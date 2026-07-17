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المروحية تُربك دي لا فوينتي

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المروحية تُربك دي لا فوينتي
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كرة القدم

2026-07-17 | 19:25
المروحية تُربك دي لا فوينتي

أوضح أنّ سبب قلقه لا يرتبط بالمباراة أو بالمنافس

أثار لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، أجواءً مرحة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق نهائي كأس العالم، بعدما سُئل عمّا إذا كان يشعر بالتوتر قبل المواجهة المرتقبة.
وأقرّ المدرب الإسباني بأنه متوتر فعلًا، لكنّه أوضح أنّ سبب قلقه لا يرتبط بالمباراة أو بالمنافس، بل برحلة العودة إلى الفندق على متن طائرة مروحية. وقال مازحًا: "نعم، أنا متوتر لأننا سنعود الآن إلى الفندق بالمروحية. وصلنا بالمروحية وسنغادر بالمروحية، وهذا ما يجعلني أشعر بالتوتر فعلًا".
وأضاف دي لا فوينتي أنّه يشعر، بعيدًا عن هذه الرحلة، بهدوء تام قبل النهائي، معتبرًا أنّ بلوغ المباراة الحاسمة في المونديال امتياز كبير وفرصة تستحق الاستمتاع بها. كما شدّد على أن المنتخب الإسباني سيدخل اللقاء بثقة، من دون السماح لضغط المناسبة بالتأثير في استعداداته.
وجاءت إجابة المدرب بروح فكاهية خفّفت من جدية المؤتمر الصحفي، قبل المواجهة التي يسعى فيها المنتخب الإسباني إلى إضافة لقب عالمي جديد إلى سجله، في ختام مشواره القوي في البطولة.

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كرة القدم

دي لا فوينتي

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