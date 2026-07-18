فيديو - فرحة الجدة تنتظر هدف لامين

أكّدت أنّها تتمنّى تتويج منتخب حفيدها باللقب العالمي

عبّرت فاطمة نصراوي، جدة النجم الإسباني لامين يامال، عن حماسها الكبير قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب ونظيره الأرجنتيني في نهائي ، مؤكّدةً أنّها تتمنّى تتويج منتخب حفيدها باللقب العالمي.

وقالت نصراوي، من حي روكافوندا الذي نشأ فيه نجم "أريد أن تفوز إسبانيا، أريد أن تفوز إسبانيا"، قبل أن تكشف عن رّد فعلها المنتظر في حال نجح حفيدها في هزّ الشباك، مضيفةً: "إذا سجّل حفيدي، فسأصرخ. سأصرخ وسأفعل أشياء كثيرة".

وتعكس تصريحات الجدّة الترقّب التي يعيشها سكان روكافوندا، حيث بدأ يامال خطواته الأولى في ، قبل أن يتحوّل إلى أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني ويصل معه إلى المباراة الأهم في البطولة.

ويحرص اللاعب على إظهار ارتباطه بالحي من خلال احتفاله الشهير بالرقم 304، في إشارة إلى الأرقام من رمزه البريدي.

ويواجه يامال في النهائي المنتخب الأرجنتيني بقيادة ، في لقاء يحمل مواجهة خاصّة بين نجم برشلونة السابق وأحد أبرز المواهب التي قدّمتها أكاديمية النادي في السنوات الأخيرة. ويقام النهائي الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.