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فيديو - فرحة الجدة تنتظر هدف لامين

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فيديو - فرحة الجدة تنتظر هدف لامين
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كرة القدم

2026-07-18 | 06:26
فيديو - فرحة الجدة تنتظر هدف لامين

أكّدت أنّها تتمنّى تتويج منتخب حفيدها باللقب العالمي

عبّرت فاطمة نصراوي، جدة النجم الإسباني لامين يامال، عن حماسها الكبير قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب إسبانيا ونظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم، مؤكّدةً أنّها تتمنّى تتويج منتخب حفيدها باللقب العالمي.
وقالت نصراوي، من حي روكافوندا الذي نشأ فيه نجم برشلونة "أريد أن تفوز إسبانيا، أريد أن تفوز إسبانيا"، قبل أن تكشف عن رّد فعلها المنتظر في حال نجح حفيدها في هزّ الشباك، مضيفةً: "إذا سجّل حفيدي، فسأصرخ. سأصرخ وسأفعل أشياء كثيرة".
وتعكس تصريحات الجدّة حالة الترقّب التي يعيشها سكان روكافوندا، حيث بدأ يامال خطواته الأولى في كرة القدم، قبل أن يتحوّل إلى أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني ويصل معه إلى المباراة الأهم في البطولة. 
ويحرص اللاعب على إظهار ارتباطه بالحي من خلال احتفاله الشهير بالرقم 304، في إشارة إلى الأرقام الأخيرة من رمزه البريدي.
ويواجه يامال في النهائي المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في لقاء يحمل مواجهة خاصّة بين نجم برشلونة السابق وأحد أبرز المواهب التي قدّمتها أكاديمية النادي في السنوات الأخيرة. ويقام النهائي الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
 

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