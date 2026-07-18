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فيديو – روني يفي بوعده

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فيديو – روني يفي بوعده
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كرة القدم

2026-07-18 | 19:53
فيديو – روني يفي بوعده

خاض تجربة التجديف إثر وصول منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم

وفى النجم الإنجليزي السابق واين روني بوعده الطريف، بعدما خاض تجربة التجديف إثر وصول منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم، رغم تشكيكه سابقًا في قدرة الفريق على بلوغ هذا الدور.
وكان روني قد قال خلال تحليله مباريات البطولة عبر شبكة "بي بي سي" إنه سيجدّف في نهر ميرسي إذا نجحت النرويج في التأهل إلى ربع النهائي. 
وجاء تصريحه بعد فوز المنتخب النرويجي على ساحل العاج، وقبل مواجهته البرازيل في دور الـ16، التي حسمها النرويجيّون لمصلحتهم، ليتحوّل كلامه إلى وعد مطالب بتنفيذه.
وبسبب وجوده في نيويورك لتغطية البطولة، نفّذ روني التحّدي في نهر هدسون بدلًا من ميرسي، برفقة الحارسين السابقين جو هارت وميكا ريتشاردز. 
وشارك الثلاثي في محاكاة احتفال "تجديف الفايكنغ" الشهير، إذ تولّى روني التجديف، بينما قرع ريتشاردز الطبل واستخدم مكبّرًا للصوت وسط أجواء مرحة.
وقال روني أمام الكاميرا إنّه "رجل يفي بكلمته"، قبل أن يمازح زميليه مدّعيًا تعرّضه لإصابة في فخذه خلال التحدّي، الذي أتمّه بأمان بعد انتهاء مشوار النرويج في ربع النهائي أمام إنجلترا.
 

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