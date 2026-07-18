برشلونة يتفوّق تجاريًا على الجميع

تصدّر برشلونة قائمة الأندية الأوروبية الأعلى تحقيقًا للإيرادات من بيع القمصان والمنتجات الرسمية

تصدّر برشلونة قائمة الأندية الأوروبية الأعلى تحقيقًا للإيرادات من بيع القمصان والمنتجات الرسمية، بعدما بلغت عائداته 277 مليون يورو، وفقًا للتقرير المالي السنوي الصادر عن .

وتفوّق النادي الكتالوني بفارق 46 مليون يورو على غريمه ، الذي حلّ ثانيًا بإيرادات وصلت إلى 231 مليونًا، فيما جاء بايرن ميونيخ في المركز الثالث بـ189 مليون يورو.

ولا تقتصر هذه الأرقام على مبيعات القمصان، بل تشمل الملابس الرياضية والمنتجات الرسمية والتذكارات والبضائع التجارية التي تحمل شعار النادي، سواء عبر المتاجر التقليدية أو منصات البيع الإلكتروني.

ويعكس هذا التفوق اتساع الجماهيرية العالمية لبرشلونة، إلى جانب نجاح النادي في إدارة متاجره وتوسيع حضوره التجاري خارج إسبانيا.

كما أسهمت استعادة السيطرة على أنشطة البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في تعزيز الإيرادات، بالتوازي مع شراكته التجارية مع شركة "نايكي".

وتُعدّ إسبانيا والولايات المتحدة من أبرز أسواق برشلونة، فيما سجل السوق الأميركي نشاطًا كبيرًا عبر متجر النادي الإلكتروني، الذي بات يصل إلى مشجعّين في عشرات الدول.

ويمنح هذا الرقم برشلونة موردًا ماليًا مهمًا، في ظلّ مساعيه المستمرّة إلى تحسين وضعه الاقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية داخل الملعب وخارجه.