إسبانيا بطلة العالم عن جدارة واستحقاق



تربّع المنتخب الإسباني على عرش العالميّة

ريتا الصياح





تربّع المنتخب الإسباني على عرش العالميّة، بعدما تغلّب على نظيره الأرجنتيني، حامل اللقب، (1-0)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب نيويورك نيوجيرسي مساء أمس الأحد، ليصبح أوّل منتخب يحقّق لقب في قارة أميركا الشماليّة.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الإسبانية على مجريات اللقاء، نجح البديل فيران توريس في تسجيل هدف اللقب عند الدقيقة 106، مستفيدًا من تمريرة رأسيّة قدّمها نيكو ويليامز، ليحسم مواجهة فرض خلالها المنتخب الإسباني أفضليته في الاستحواذ وصناعة الفرص.

وبهذا الإنجاز، جمع المنتخب الإسباني بين لقبَي كأس 2024 وكأس 2026، مختتمًا مشوارًا استثنائيًّا حافظ خلاله على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 8، ولم يستقبل سوى هدف واحد طوال البطولة، وكان أمام بلجيكا.

ومنح هذا الفوز إسبانيا لقبها العالمي الثاني، بعد مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وأكّد حنكة المدرّب لويس دي لا فوينتي، الذي عرف كيف يتعامل مع مختلف خصومه، وأصبح، بعمر 65 عامًا و29 يومًا، أكبر مدرّب سنًّا يتوّج بلقب كأس العالم عبر التاريخ.

كما واصلت إسبانيا سلسلة نتائجها التاريخيّة، بعدما رفعت رصيدها إلى 38 مباراة دوليّة متتالية من دون خسارة، محقّقةً أطول سلسلة لمنتخب أوروبي، ومتجاوزةً الرقم القياسي السابق لإيطاليا، البالغ 37 مباراة.

ولم يكن مشوار "لا روخا" نحو اللقب سهلًا، بعدما نجح في إقصاء منتخبات بحجم البرتغال وبلجيكا وفرنسا، قبل أن يتفوّق على الأرجنتين في النهائي.

وسيطر أبطال العالم على أبرز الجوائز الفرديّة، إذ حصد القائد رودري جائزة الذهبيّة لأفضل لاعب في البطولة، بعدما أدّى دورًا محوريًّا في قيادة خط الوسط وتنظيم إيقاع المنتخب الإسباني.

كما نال أوناي سيمون جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، فيما تُوّج المدافع الشاب باو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، بعد الأداء اللافت الذي قدّمه في الخط الخلفي الإسباني.

وذهبت جائزة الحذاء الذهبي إلى الفرنسي كيليان مبابي، الذي أنهى البطولة في صدارة الهدّافين برصيد 10 أهداف، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 22 هدفًا، وينفرد بصدارة الهدّافين التاريخيّين لكأس العالم، متفوّقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توقّف رصيده عند 8 أهداف في هذه النسخة و21 هدفًا في تاريخ البطولة.

وجاء التتويج ليكرّس تفوّق جيل إسباني جمع بين الخبرة والمواهب الشابة، ويعيد المنتخب إلى قمّة كرة القدم العالميّة بعد انتظار دام 16 عامًا.