أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - قبّعة فيران تشعل احتفالات إسبانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - قبّعة فيران تشعل احتفالات إسبانيا
A-
A+

كرة القدم

2026-07-20 | 19:32
فيديو - قبّعة فيران تشعل احتفالات إسبانيا

ظهر على متن الحافلة المكشوفة مرتديًا قبّعة حمراء حملت عبارة "لنجعل إسبانيا عظيمة مجدّدًا"

لفت فيران توريس الأنظار خلال احتفالات المنتخب الإسباني بالتتويج بكأس العالم في مدريد، بعدما ظهر على متن الحافلة المكشوفة مرتديًا قبعة حمراء حملت عبارة "لنجعل إسبانيا عظيمة مجدّدًا".
وكانت القبّعة من أكثر التفاصيل التي أثارت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات "لا روخا" باللقب العالمي الثاني في تاريخه، إذ جاءت عبارتها مقتبسة بصيغة معدّلة من الشعار الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية الأولى: "لنجعل أميركا عظيمة مجدّدًا".
وظهر توريس بالقبّعة أثناء مرور حافلة المنتخب في شوارع العاصمة الإسبانية، وسط احتشاد آلاف المشجّعين للاحتفال باللقب بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.
وخطف المهاجم الإسباني، الملقّب بـ"القرش"، الأضواء خلال الاحتفالات، بعدما جمع بين حضوره اللافت على الحافلة ودوره الحاسم في التتويج، إثر تسجيله هدف الفوز الذي منح إسبانيا لقبها العالمي الثاني.
 

مقالات ذات صلة

فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة
2026-06-28

فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة

شقيق لامين يامال الصغير يتحول إلى نجم احتفالات إسبانيا بكأس العالم
04:01

شقيق لامين يامال الصغير يتحول إلى نجم احتفالات إسبانيا بكأس العالم

فيديو - بيدري يُفضٌل فيران على حبيبته؟
2026-05-23

فيديو - بيدري يُفضٌل فيران على حبيبته؟

⚽️ فيران توريس يسجل الهدف الاول لصالح المنتخب الإسباني في الوقت الاضافي
2026-07-19

⚽️ فيران توريس يسجل الهدف الاول لصالح المنتخب الإسباني في الوقت الاضافي

فيديو - قبّعة فيران تشعل احتفالات إسبانيا

رياضة

كرة القدم

فيران توريس

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسبانيا... يا محاسن الصدف!
كأس العالم بكيس بلاستيكي (فيديو)

اقرأ ايضا في كرة القدم

تحقيق في فوضى النهائي
19:35

تحقيق في فوضى النهائي

فتح "فيفا" تحقيقًا في الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين

19:35

تحقيق في فوضى النهائي

فتح "فيفا" تحقيقًا في الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين

فيديو - الطيّار يفاجئ مشجّعي إسبانيا
19:31

فيديو - الطيّار يفاجئ مشجّعي إسبانيا


أولئك الذين يملكون قميصًا لمنتخب إسبانيا يحمل نجمة واحدة فقط، سيتعيّن عليهم شراء قميص جديد

19:31

فيديو - الطيّار يفاجئ مشجّعي إسبانيا


أولئك الذين يملكون قميصًا لمنتخب إسبانيا يحمل نجمة واحدة فقط، سيتعيّن عليهم شراء قميص جديد

إسبانيا... يا محاسن الصدف!
19:29

إسبانيا... يا محاسن الصدف!

بين لقب إسبانيا العالمي الأول عام 2010 ونجمتها الثانية في 2026، أعاد التاريخ ترتيب المشهد بتفاصيل متشابهة

19:29

إسبانيا... يا محاسن الصدف!

بين لقب إسبانيا العالمي الأول عام 2010 ونجمتها الثانية في 2026، أعاد التاريخ ترتيب المشهد بتفاصيل متشابهة

اخترنا لك
تحقيق في فوضى النهائي
19:35
فيديو - الطيّار يفاجئ مشجّعي إسبانيا
19:31
إسبانيا... يا محاسن الصدف!
19:29
كأس العالم بكيس بلاستيكي (فيديو)
06:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026