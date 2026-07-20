فيديو - قبّعة فيران تشعل احتفالات إسبانيا

ظهر على متن الحافلة المكشوفة مرتديًا قبّعة حمراء حملت عبارة "لنجعل إسبانيا عظيمة مجدّدًا"

لفت فيران توريس الأنظار خلال احتفالات المنتخب الإسباني بالتتويج بكأس في ، بعدما ظهر على متن الحافلة المكشوفة مرتديًا قبعة حمراء حملت عبارة "لنجعل إسبانيا عظيمة مجدّدًا".

وكانت القبّعة من أكثر التفاصيل التي أثارت الحديث على خلال احتفالات "لا روخا" باللقب العالمي الثاني في تاريخه، إذ جاءت عبارتها مقتبسة بصيغة معدّلة من الذي استخدمه الرئيس الأميركي في حملته الأولى: "لنجعل أميركا عظيمة مجدّدًا".

وظهر توريس بالقبّعة أثناء مرور حافلة المنتخب في شوارع الإسبانية، وسط احتشاد آلاف المشجّعين للاحتفال باللقب بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وخطف المهاجم الإسباني، الملقّب بـ"القرش"، الأضواء خلال الاحتفالات، بعدما جمع بين حضوره اللافت على الحافلة ودوره الحاسم في التتويج، إثر تسجيله هدف الفوز الذي منح إسبانيا لقبها العالمي الثاني.