فيديو - قبّعة فيران تشعل احتفالات إسبانيا

لفت فيران توريس الأنظار خلال احتفالات المنتخب الإسباني بالتتويج بكأس العالم
في مدريد
، بعدما ظهر على متن الحافلة المكشوفة مرتديًا قبعة حمراء حملت عبارة "لنجعل إسبانيا عظيمة مجدّدًا".
وكانت القبّعة من أكثر التفاصيل التي أثارت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي
خلال احتفالات "لا روخا" باللقب العالمي الثاني في تاريخه، إذ جاءت عبارتها مقتبسة بصيغة معدّلة من الشعار
الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في حملته الانتخابية
الأولى: "لنجعل أميركا عظيمة مجدّدًا".
وظهر توريس بالقبّعة أثناء مرور حافلة المنتخب في شوارع العاصمة
الإسبانية، وسط احتشاد آلاف المشجّعين للاحتفال باللقب بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.
وخطف المهاجم الإسباني، الملقّب بـ"القرش"، الأضواء خلال الاحتفالات، بعدما جمع بين حضوره اللافت على الحافلة ودوره الحاسم في التتويج، إثر تسجيله هدف الفوز الذي منح إسبانيا لقبها العالمي الثاني.