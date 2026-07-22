فيديو - إيطاليا ترسم كأس إسبانيا

اللوحة لا تقتصر على الاحتفال بالمنتخب الإسباني، بل تحمل أيضًا رسالة أخوّة دوليّة

كرّم الفنان داريو غامبارين تتويج المنتخب الإسباني بلقب 2026، عبر رسم مجسّم ضخم لكأس البطولة في حقل زراعي قرب مدينة فيرونا شمالي .

واستخدم غامبارين جرّارًا زراعيًّا ومحراثًا ومشطًا دوّارًا لتشكيل العمل على مساحة تقارب 30 ألف متر مربّع، أي نحو ثلاثة هكتارات، في لوحة لا تظهر تفاصيلها كاملة إلّا من الجو.

وجاء العمل احتفاءً بفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائيّة، وتتويج "لا روخا" باللقب العالمي الثاني في تاريخه، بعد إنجازه الأول عام 2010.

وقال الفنان الإيطالي إنّ اللوحة لا تقتصر على الاحتفال بالمنتخب الإسباني، بل تحمل أيضًا رسالة أخوّة دوليّة، وتعبّر عن قدرة الرياضة والفن على جمع الشعوب بعيدًا عن المنافسة داخل الملاعب.

ويُعرف غامبارين بأعماله الفنيّة الضخمة التي ينفّذها مباشرة على الأراضي الزراعيّة باستخدام المعدات التقليديّة، قبل تصويرها من الجو لإظهار تفاصيلها وأبعادها.

ويُضاف هذا العمل إلى سلسلة لوحات نفّذها الفنّان الإيطالي في الحقول، تناولت شخصيّات وأحداثًا رياضيّة وسياسيّة بارزة.