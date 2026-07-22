جدارية بطل العالم لم تصمد

تعرّضت جدارية خُصّصت لتكريم فيران توريس للتخريب في

تعرّضت جدارية خُصّصت لتكريم فيران توريس، صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس 2026، للتخريب بعد ساعات قليلة من إنجازها في مدينة .

وكان الفنان الحضري المعروف "تي في بوي" قد رسم توريس بقميص المنتخب الإسباني وهو يقبّل ، على جدار في شارع إسكوريال بحي غراسيا، قرب جوانيك، احتفاءً بهدفه الحاسم في مرمى الأرجنتين خلال المباراة النهائية.

لكنّ الجدارية ظهرت الأربعاء مغطّاة بالطلاء ، مع عبارات مناهضة لإسبانيا وأخرى تطالب بالاعتراف بالمنتخبات الكاتالونية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأنّ أشخاصًا ملثّمين نفّذوا عملية التخريب ليلًا، من دون الإعلان عن هوياتهم أو توقيف أيّ مشتبه به حتى الآن.

وقال الفنان عبر حساباته إنّه سيواصل الرسم، مؤكّدًا أنّ التهديدات لن تدفعه إلى التراجع عن أعماله.

وأثارت الحادثة انتقادات بين سكان الحي وجهات محلية اعتبرت ما جرى اعتداءً على حرية التعبير، فيما أعادت الجدارية المخربة الجدل بشأن التداخل بين والخلافات السياسية في كاتالونيا.

وتأتي الواقعة بعد أيام من تخريب جدارية أخرى في برشلونة جمعت ليونيل ميسي ولامين يامال قبل النهائي، ما أثار تساؤلات بشأن تكرار استهداف الأعمال المرتبطة بالمونديال في المدينة خلال فترة قصيرة للغاية.