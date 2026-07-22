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جدارية بطل العالم لم تصمد

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جدارية بطل العالم لم تصمد
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كرة القدم

2026-07-22 | 18:32
جدارية بطل العالم لم تصمد

تعرّضت جدارية خُصّصت لتكريم فيران توريس للتخريب في برشلونة

تعرّضت جدارية خُصّصت لتكريم فيران توريس، صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، للتخريب بعد ساعات قليلة من إنجازها في مدينة برشلونة.
وكان الفنان الحضري المعروف باسم "تي في بوي" قد رسم توريس بقميص المنتخب الإسباني وهو يقبّل كأس العالم، على جدار في شارع إسكوريال بحي غراسيا، قرب ساحة جوانيك، احتفاءً بهدفه الحاسم في مرمى الأرجنتين خلال المباراة النهائية.
لكنّ الجدارية ظهرت صباح الأربعاء مغطّاة بالطلاء الأبيض، مع عبارات مناهضة لإسبانيا وأخرى تطالب بالاعتراف بالمنتخبات الكاتالونية. 
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأنّ أشخاصًا ملثّمين نفّذوا عملية التخريب ليلًا، من دون الإعلان عن هوياتهم أو توقيف أيّ مشتبه به حتى الآن.
وقال الفنان عبر حساباته إنّه سيواصل الرسم، مؤكّدًا أنّ التهديدات لن تدفعه إلى التراجع عن أعماله.
وأثارت الحادثة انتقادات بين سكان الحي وجهات محلية اعتبرت ما جرى اعتداءً على حرية التعبير، فيما أعادت الجدارية المخربة الجدل بشأن التداخل بين كرة القدم والخلافات السياسية في كاتالونيا.
وتأتي الواقعة بعد أيام من تخريب جدارية أخرى في برشلونة جمعت ليونيل ميسي ولامين يامال قبل النهائي، ما أثار تساؤلات بشأن تكرار استهداف الأعمال المرتبطة بالمونديال في المدينة خلال فترة قصيرة للغاية.

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