فيديو - فوزينيا يتسلّم هدية استثنائيّة

VOZINHA RECEIVES A SPECIAL GIFT FROM A FAN! 💙🇨🇻



A fan surprised the breakout goalkeeper of the 2026 with this incredible portrait, and the final result looks absolutely stunning! 😱🎁#Vozinha #CapeVerde #WorldCup2026 #Football #Fans pic.twitter.com/BS39F7cMug — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 22, 2026

حظي حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، بلفتة مميّزة من أحد المشجّعين، بعدما قدّم له لوحة فنيّة مستوحاة من ظهوره اللافت في ، خلال لقاء جمعهما على هامش مهرجان "فاناتيكس فيست".وتسلّم الحارس المخضرم الهدية، التي صوّرته في هيئة أسطوري يرتدي قفّازي حراسة المرمى، وسط تفاعل واضح منه وإعجاب بالتفاصيل الدقيقة التي تضمّنتها اللوحة.وكان الحارس، البالغ 40 عامًا، أحد أبرز مفاجآت المونديال، بعدما تألّق في المشاركة التاريخيّة الأولى لمنتخب بلاده، وقاد الرأس الأخضر إلى بلوغ دور الـ32. وبرز بصورة خاصّة في التعادل السلبي أمام ، حين تصدّى لسبع كرات ونال في المباراة.ولم يقتصر تأثير فوزينيا على أرض الملعب، إذ تحوّل إلى ظاهرة جماهيريّة على منصّات التواصل، وارتفع عدد متابعيه بصورة هائلة عقب مواجهته أمام إسبانيا.وتأتي الهدية الجديدة امتدادًا لموجة التقدير التي حظي بها الحارس، بعدما أصبح أحد أكثر الوجوه المحبوبة في النسخة من كأس ، بفضل هدوئه وتألقه وروحه القريبة من الجماهير داخل الملعب وخارجه على امتداد أيام البطولة.