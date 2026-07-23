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فيديو - فوزينيا يتسلّم هدية استثنائيّة

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فيديو - فوزينيا يتسلّم هدية استثنائيّة
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كرة القدم

2026-07-23 | 05:26
فيديو - فوزينيا يتسلّم هدية استثنائيّة

قدّم له أحد المشجّعين لوحة فنّيّة مستوحاة من ظهوره اللافت في كأس العالم

حظي حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، بلفتة مميّزة من أحد المشجّعين، بعدما قدّم له لوحة فنيّة مستوحاة من ظهوره اللافت في كأس العالم، خلال لقاء جمعهما على هامش مهرجان "فاناتيكس فيست".
وتسلّم الحارس المخضرم الهدية، التي صوّرته في هيئة محارب أسطوري يرتدي قفّازي حراسة المرمى، وسط تفاعل واضح منه وإعجاب بالتفاصيل الدقيقة التي تضمّنتها اللوحة.
وكان الحارس، البالغ 40 عامًا، أحد أبرز مفاجآت المونديال، بعدما تألّق في المشاركة التاريخيّة الأولى لمنتخب بلاده، وقاد الرأس الأخضر إلى بلوغ دور الـ32. وبرز بصورة خاصّة في التعادل السلبي أمام إسبانيا، حين تصدّى لسبع كرات ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
ولم يقتصر تأثير فوزينيا على أرض الملعب، إذ تحوّل إلى ظاهرة جماهيريّة على منصّات التواصل، وارتفع عدد متابعيه بصورة هائلة عقب مواجهته أمام إسبانيا. 
وتأتي الهدية الجديدة امتدادًا لموجة التقدير التي حظي بها الحارس، بعدما أصبح أحد أكثر الوجوه المحبوبة في النسخة الأخيرة من كأس العالم، بفضل هدوئه وتألقه وروحه القريبة من الجماهير داخل الملعب وخارجه على امتداد أيام البطولة.
 
 

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الرأس الأخضر

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