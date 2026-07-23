فيديو - إطلاق نار يستهدف جماهير أرجنتينيّين

تعرّضت حافلة تقلّ مشجّعين لنادي تيغري الأرجنتيني لإطلاق نار، خلال عودتهم من الأوروغويانيّة

تعرّضت حافلة تقلّ مشجّعين لنادي تيغري الأرجنتيني لإطلاق نار، خلال عودتهم من الأوروغويانيّة مونتيفيديو، عقب مباراة فريقهم أمام ناسيونال في بطولة كأس "سودأميريكانا".

ووقع الاعتداء بعد فوز تيغري على مضيفه (3-0)، في ذهاب الملحق المؤهّل إلى دور الـ16، إذ أُصيبت الحافلة بعدد من الرصاصات، ما أدّى إلى تحطّم بعض نوافذها وتضرّر أحد إطاراتها، وإصابة مشجّع في ذراعه.

ونُقل المصاب إلى مستشفى محلّي لتلقّي العلاج، قبل أن يؤكّد النادي تحسّن حالته الصحيّة وترتيب عودته إلى بوينس آيرس. كما بقي مسؤولون من تيغري على تواصل معه ومع الفريق الطبي لمتابعة وضعه.

وأصدر تيغري بيانًا أدان فيه بشدّة "أعمال العنف الخطيرة" التي تعرّض لها أعضاؤه ومشجّعوه، مؤكّدًا أنّ يجب أن تبقى مناسبة للاحتفال، وألّا تتحوّل إلى خطر يهدّد الجماهير.

وكان أكثر من 2,000 مشجّع قد انتقلوا إلى ملعب "غران باركي سنترال" لمساندة الفريق.

ويلتقي تيغري وناسيونال مجدّدًا في مباراة الإياب يوم 28 - يوليو، على ملعب خوسيه ديلا جيوفانا في ، على أن يتأهّل الفائز لمواجهة مونتيفيديو سيتي توركي.