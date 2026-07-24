إصابة قوية تضرب دي يونغ

تلقّى ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أعلن إصابة فرينكي دي يونغ

تلقّى ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أعلن إصابة لاعب وسطه فرينكي دي يونغ بتمزّق في الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان طبي رسمي، أنّ الفحوص التي خضع لها اللاعب أثبتت طبيعة الإصابة، من دون تحديد مدة غيابه أو موعد عودته إلى الملاعب.

وجاءت الإصابة بعد مشاركة دي يونغ مع منتخب هولندا في ، حيث خاض 110 دقائق أمام ، قبل استبداله خلال الوقت الإضافي، في المباراة التي انتهت بتأهل المنتخب بركلات الترجيح.

وبحسب وكالة " "، سيغيب اللاعب البالغ 29 عامًا لأسابيع عدّة، فيما لا تتطلّب حالته الخضوع لعملية جراحية في الوقت الراهن.

وكان دي يونغ قد شارك في البطولة واضعًا ضمادًا على ركبته، قبل أن تكشف الفحوص اللاحقة أنّ الإصابة أخطر ممّا كان يُعتقد في البداية.

وتشكّل الإصابة ضربة لخطط المدرب هانزي ، الذي يعتمد على دي يونغ عنصرًا أساسيًا في وسط الملعب. وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، على أن يتحدّد موعد عودته وفق تطوّر حالته واستجابته للعلاج.