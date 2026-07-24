باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل

رفض الانشغال بنظريّات المؤامرة التي رافقت خسارة

اعترف الأرجنتيني لياندرو باريديس بأحقّية في التتويج بكأس ، مؤكدًا أنّ منتخب "لا روخا" كان الطرف الأفضل في المباراة النهائيّة واستحقّ رفع اللقب.

وجاء تصريح لاعب بوكا جونيورز بعد مشاركته في فوز فريقه على أوهيغينز (1-0) في كأس "سودأميريكانا"، حيث صنع هدف المباراة سجّله ميغيل ميرينتيل قبل نهاية الشوط الأوّل.

وقال باريديس عقب اللقاء "كانت إسبانيا أفضل منّا في النهائي، وهي بطلة مستحقّة"، رافضًا في الوقت نفسه الانشغال بنظريّات المؤامرة التي رافقت خسارة ، وأضاف "لا نعير هذه النظريّات اهتمامًا. لو استمعت إلى كل ما قيل قبل المونديال وخلاله وبعده، لفقدت صوابي".

وأشار لاعب الوسط البالغ 32 عامًا إلى أنّ المنتخب الأرجنتيني قدّم بطولة كبيرة، داعيًا إلى تقدير الإنجازات التي حقّقها الفريق خلال الأعوام الثمانية الماضية.

كما فتح باريديس باب الشكوك بشأن مستقبله الدولي، مؤكدًا أنّ عددًا من اللاعبين سيضطرون إلى التفكير في الاستمرار من عدمه، وأنّ القرار سيُتخذ بهدوء وبعد التشاور مع المدرب سكالوني.

وختم بأنّ خسارة نهائي ستظلّ مؤلمة طويلًا، رغم الفخر بالمشوار الذي قدّمه المنتخب.