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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
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باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل

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باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل
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كرة القدم

2026-07-24 | 06:21
باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل

رفض الانشغال بنظريّات المؤامرة التي رافقت خسارة الأرجنتين

اعترف الأرجنتيني لياندرو باريديس بأحقّية إسبانيا في التتويج بكأس العالم، مؤكدًا أنّ منتخب "لا روخا" كان الطرف الأفضل في المباراة النهائيّة واستحقّ رفع اللقب.
وجاء تصريح لاعب بوكا جونيورز بعد مشاركته في فوز فريقه على أوهيغينز (1-0) في كأس "سودأميريكانا"، حيث صنع هدف المباراة الوحيد الذي سجّله ميغيل ميرينتيل قبل نهاية الشوط الأوّل.
وقال باريديس عقب اللقاء "كانت إسبانيا أفضل منّا في النهائي، وهي بطلة مستحقّة"، رافضًا في الوقت نفسه الانشغال بنظريّات المؤامرة التي رافقت خسارة الأرجنتين، وأضاف "لا نعير هذه النظريّات اهتمامًا. لو استمعت إلى كل ما قيل قبل المونديال وخلاله وبعده، لفقدت صوابي".
وأشار لاعب الوسط البالغ 32 عامًا إلى أنّ المنتخب الأرجنتيني قدّم بطولة كبيرة، داعيًا إلى تقدير الإنجازات التي حقّقها الفريق خلال الأعوام الثمانية الماضية.
كما فتح باريديس باب الشكوك بشأن مستقبله الدولي، مؤكدًا أنّ عددًا من اللاعبين سيضطرون إلى التفكير في الاستمرار من عدمه، وأنّ القرار سيُتخذ بهدوء وبعد التشاور مع المدرب ليونيل سكالوني.
وختم بأنّ خسارة نهائي كأس العالم ستظلّ مؤلمة طويلًا، رغم الفخر بالمشوار الذي قدّمه المنتخب.

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