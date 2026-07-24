النرويج تصعّد ضد "فيفا"

يتّجه النرويجي إلى تقديم شكوى رسميّة أمام لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي

يتّجه النرويجي إلى تقديم شكوى رسميّة أمام لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفيّة إلغاء عقوبة الإيقاف التلقائي التي فُرضت على مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس .

وكان بالوغون قد طُرد في مباراة والبوسنة والهرسك ضمن دور الـ32، ما كان يعني غيابه تلقائيًّا عن مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي، قبل أن يقرّر "فيفا" تعليق العقوبة والسماح له بالمشاركة، عقب تدخّل الرئيس الأميركي واتصاله برئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس إنّ ما حدث يمثّل خطرًا على استقلاليّة القرارات الرياضيّة، معتبرة أنّ تدخل قادة الدول في الانضباطيّة يضع نزاهة اللعبة على المحك.

ومن المقرّر أن يناقش مجلس إدارة الاتحاد الشكوى خلال اجتماعه المقبل، المرجّح عقده في 6 آب، قبل رفعها رسميًّا إلى لجنة الأخلاقيات.

وكان النرويج ستوله سولباكن قد انتقد القرار خلال البطولة، مؤكدًا أنّ البطاقة الحمراء ثبّتها حكم الفيديو المساعد، وأنّ التراجع عن الإيقاف شكّل "خطأً كبيرًا" أضرّ بصورة المونديال.