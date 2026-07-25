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فيديو - هالاند يحوّل زفاف دوناروما إلى احتفال نرويجي

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فيديو - هالاند يحوّل زفاف دوناروما إلى احتفال نرويجي
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كرة القدم

2026-07-25 | 07:03
فيديو - هالاند يحوّل زفاف دوناروما إلى احتفال نرويجي

قاد المدعوّين في احتفال "تجديف الفايكنغ"

خطف النرويجي إيرلينغ هالاند الأنظار خلال حفل زفاف زميله في مانشستر سيتي، الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، بعدما قاد المدعوّين في احتفال "تجديف الفايكنغ" الذي اشتهر به المنتخب النرويجي خلال كأس العالم..
وأظهرت المقاطع المتداولة هالاند في مقدّمة صف طويل من الحاضرين، وهو يضبط الإيقاع ويقودهم في حركات التجديف الجماعي، وسط أجواء حماسيّة حوّلت جانبًا من حفل الزفاف إلى مشهد شبيه باحتفالات جماهير النرويج ولاعبيها في المونديال.
وأقيم الزفاف في إقليم بوليا الإيطالي، بحضور عدد من نجوم كرة القدم، من بينهم بيب غوارديولا، وساندرو تونالي، وباولو مالديني، ونيكولو باريلا، إلى جانب هالاند وشريكته إيزابيل هاوغسينغ يوهانسن.
وكان "تجديف الفايكنغ" قد تحوّل إلى إحدى أبرز صور مونديال 2026، بعدما قاده هالاند ولاعبو النرويج مع الجماهير خلال مشوار المنتخب في البطولة، قبل أن ينقله المهاجم هذه المرّة من المدرّجات والملاعب إلى حفل زفاف دوناروما.
 
 

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