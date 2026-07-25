فيديو - هالاند يحوّل زفاف دوناروما إلى احتفال نرويجي

Haaland is making even Donnarumma's wedding guests do the Viking row😭😭😭😭 pic.twitter.com/WFd0dYR8EK — sev (@backupsev) July 25, 2026

خطف النرويجي إيرلينغ هالاند الأنظار خلال حفل زفاف زميله في ، الحارس جانلويجي دوناروما، بعدما قاد المدعوّين في احتفال "تجديف الفايكنغ" الذي اشتهر به المنتخب النرويجي خلال ..وأظهرت المقاطع المتداولة هالاند في مقدّمة صف طويل من الحاضرين، وهو يضبط ويقودهم في حركات التجديف الجماعي، وسط أجواء حماسيّة حوّلت جانبًا من حفل الزفاف إلى شبيه باحتفالات جماهير النرويج ولاعبيها في المونديال.وأقيم الزفاف في إقليم بوليا الإيطالي، بحضور عدد من نجوم ، من بينهم بيب غوارديولا، وساندرو تونالي، وباولو مالديني، ونيكولو باريلا، إلى جانب هالاند وشريكته إيزابيل هاوغسينغ يوهانسن.وكان "تجديف الفايكنغ" قد تحوّل إلى إحدى أبرز صور مونديال 2026، بعدما قاده هالاند ولاعبو النرويج مع الجماهير خلال مشوار المنتخب في البطولة، قبل أن ينقله المهاجم هذه المرّة من المدرّجات والملاعب إلى حفل زفاف دوناروما.