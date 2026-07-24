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إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21

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إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21
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كرة القدم

2026-07-24 | 18:32
إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21

فرضت كرة القدم الإسبانيّة حضورها بوصفها الأكثر نجاحًا في أبرز البطولات العالميّة والأوروبيّة خلال القرن الـ21

فرضت كرة القدم الإسبانيّة حضورها بوصفها الأكثر نجاحًا في أبرز البطولات العالميّة والأوروبيّة خلال القرن الـ21، سواء على مستوى المنتخب أو الأندية.
وبعد تتويج "لا روخا" بكأس العالم 2026، رفعت إسبانيا رصيدها في القرن الحالي إلى لقبين، بعد إنجاز 2010، لتصبح الدولة الوحيدة التي توّجت بالبطولة مرّتَين منذ عام 2001، مقابل لقب واحد لكلّ من البرازيل وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والأرجنتين.
كما يتصدّر المنتخب الإسباني قائمة المتوّجين بكأس أمم أوروبا في الفترة نفسها، بعدما حصد ألقاب 2008 و2012 و2024، متقدّمًا على جميع المنتخبات الأخرى.
وامتدّ التفوّق إلى مسابقات الأندية، إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة معًا 11 لقبًا في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2000-2001، بواقع 7 ألقاب للنادي الملكي و4 للنادي الكتالوني، وهو الرقم الأعلى بين أندية أي دولة خلال القرن الحالي. 
وفي كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، حصدت الأندية الإسبانيّة 12 لقبًا خلال الفترة نفسها، توزّعت بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وفياريال، لتؤكّد إسبانيا تفوّقًا استثنائيًّا امتدّ من المنتخبات إلى الأندية.
 

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