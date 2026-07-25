فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة

قدّمت جماهير هانزا روستوك الألماني مشهدًا استثنائيًّا، بعدما رافق نحو 6,000 مشجّع فريقهم إلى ، لحضور المباراة الودّية أمام واتفورد على ملعب "فيكاريدج رود"، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.ورغم مشاركة هانزا روستوك في الدرجة الثالثة الألماني، نفدت التذاكر المخصّصة لجماهيره سريعًا، لتكتسي مدرّجات الضيوف بألوان النادي، في أوّل مباراة يخوضها الفريق في إنجلترا خلال تاريخه الممتدّ على مدار 60 عامًا.وحافظ المشجّعون على حماسهم وأهازيجهم طوال المواجهة، رغم خسارة فريقهم أمام واتفورد (0-3). وسجّل أصحاب هدفين مبكرين عن طريق عثمان مامّا وأمين نبي زاده، قبل أن يضيف نيكولوز تشيكوفاني الهدف الثالث في الدقائق .ولفت الحضور الألماني الضخم الأنظار، إذ تحوّلت مباراة تحضيريّة عاديّة إلى مناسبة جماهيريّة مميّزة، عكست ارتباط هانزا روستوك بناديهم، رغم ابتعاده عن الألماني وخوضه منافسات الدرجة الثالثة.