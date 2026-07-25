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فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة

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فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة
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كرة القدم

2026-07-25 | 18:37
فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة

قدّمت جماهير هانزا روستوك الألماني مشهدًا استثنائيًّا، بعدما رافق نحو 6,000 مشجّع فريقهم إلى إنجلترا

قدّمت جماهير هانزا روستوك الألماني مشهدًا استثنائيًّا، بعدما رافق نحو 6,000 مشجّع فريقهم إلى إنجلترا، لحضور المباراة الودّية أمام واتفورد على ملعب "فيكاريدج رود"، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
ورغم مشاركة هانزا روستوك في دوري الدرجة الثالثة الألماني، نفدت التذاكر المخصّصة لجماهيره سريعًا، لتكتسي مدرّجات الضيوف بألوان النادي، في أوّل مباراة يخوضها الفريق في إنجلترا خلال تاريخه الممتدّ على مدار 60 عامًا.
وحافظ المشجّعون على حماسهم وأهازيجهم طوال المواجهة، رغم خسارة فريقهم أمام واتفورد (0-3). وسجّل أصحاب الأرض هدفين مبكرين عن طريق عثمان مامّا وأمين نبي زاده، قبل أن يضيف نيكولوز تشيكوفاني الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.
ولفت الحضور الألماني الضخم الأنظار، إذ تحوّلت مباراة تحضيريّة عاديّة إلى مناسبة جماهيريّة مميّزة، عكست ارتباط أنصار هانزا روستوك بناديهم، رغم ابتعاده عن دوري الدرجة الأولى الألماني وخوضه منافسات الدرجة الثالثة.
 
 

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رياضة

كرة القدم

هانزا روستوك

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