فيديو - ميسي يعود إلى ملاعب الأرجنتين

ظهر ليونيل ميسي في مدرّجات الأرجنتينيّة، لمتابعة مباراة ليونيس دي روساريو أمام سنترال كوردوبا



ظهر ليونيل ميسي في مدرّجات الأرجنتينيّة، لمتابعة مباراة ليونيس دي روساريو أمام سنترال كوردوبا، ضمن منافسات الدرجة الرابعة «بريميرا سي».

وحضر قائد المنتخب الأرجنتيني اللقاء بملابس رياضيّة وقبعة غطّت جزءًا من وجهه، وجلس بهدوء لمتابعة فريق عائلته، في أول ظهور علني له بعد نحو أسبوع من خسارة نهائي أمام إسبانيا.

ويترأس ماتياس ميسي، شقيق ليونيل الأكبر، نادي ليونيس دي روساريو، الذي تأسّس عام 2015، قبل أن يبدأ مشاركته في مسابقات الأرجنتيني خلال موسم 2026.

وخسر ليونيس المباراة أمام سنترال كوردوبا (0-2)، بعدما سجّل ماركوس كوردوبا الهدف الأول في الدقيقة 40، وأضاف فرانكو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ولفت حضور ميسي الأنظار في مدرّجات إحدى مسابقات الدرجات الدنيا، إذ اختار نجم إنتر ميامي دعم النادي الذي تديره عائلته، في لقطة عكست ارتباطه بمدينة روساريو ومتابعته للمشروع الرياضي الذي يقوده شقيقه.