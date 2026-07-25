أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - احتجاج صامت في الدوري المكسيكي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - احتجاج صامت في الدوري المكسيكي
A-
A+

كرة القدم

2026-07-25 | 18:42
فيديو - احتجاج صامت في الدوري المكسيكي

امتنع اللاعبون عن التحرك أو ملاحقة الكرة طوال الدقيقة الأولى

شهدت مباراة مينيروس دي زاكاتيكاس وكورّيكامينوس، في افتتاح منافسات دوري التوسّع المكسيكي، احتجاجًا لافتًا من لاعبي الفريقين على استمرار غياب نظام الصعود والهبوط في كرة القدم المكسيكيّة.
ومع انطلاق المباراة، امتنع اللاعبون عن التحرك أو ملاحقة الكرة طوال الدقيقة الأولى، فيما مرّرها أحدهم بهدوء قبل أن تتوقف اللعبة فعليًّا، في رسالة مشتركة اعتراضًا على عدم إعادة نظام الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.
وجاء الاحتجاج بعد الجدل المتواصل حول مستقبل أندية دوري التوسّع، بعدما جرى تعليق الصعود والهبوط منذ موسم 2019-2020، ضمن إجراءات هدفت حينها إلى معالجة الأزمات الماليّة التي تعانيها أندية الدرجة الثانية.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد رفضت في أيلول - سبتمبر 2025 طلب عدد من الأندية بإعادة النظام فورًا خلال موسم 2025-2026، مؤكّدةً أنّ قرار التعليق كان محدّدًا حتّى نهاية ذلك الموسم، فيما بقيت آليّة عودة الصعود وشروطها موضع خلاف داخل الكرة المكسيكيّة.
ولفتت وقفة اللاعبين الأنظار، بعدما تحوّلت الدقيقة الأولى من المباراة إلى رسالة صامتة تطالب بإعادة نظام الصعود والهبوط.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان
2026-05-24

فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان

فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟
2026-07-02

فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟

فيديو - احتفال مكسيكي بنكهة كتالونية
2026-06-20

فيديو - احتفال مكسيكي بنكهة كتالونية

فيديو - فتاة مكسيكية قبّلت المراسل الكوري على الهواء
2026-06-12

فيديو - فتاة مكسيكية قبّلت المراسل الكوري على الهواء

فيديو - احتجاج صامت في الدوري المكسيكي

رياضة

كرة القدم

كورّيكامينوس

مينيروس دي زاكاتيكاس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هالاند يحوّل زفاف دوناروما إلى احتفال نرويجي
إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني
18:44

فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني

ظهر مرتديًا زيًا صينيًا تقليديًا، قبل أن يستعرض مهاراته بالكرة

18:44

فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني

ظهر مرتديًا زيًا صينيًا تقليديًا، قبل أن يستعرض مهاراته بالكرة

فيديو - ميسي يعود إلى ملاعب الأرجنتين
18:39

فيديو - ميسي يعود إلى ملاعب الأرجنتين

ظهر ليونيل ميسي في مدرّجات كرة القدم الأرجنتينيّة، لمتابعة مباراة ليونيس دي روساريو أمام سنترال كوردوبا

18:39

فيديو - ميسي يعود إلى ملاعب الأرجنتين

ظهر ليونيل ميسي في مدرّجات كرة القدم الأرجنتينيّة، لمتابعة مباراة ليونيس دي روساريو أمام سنترال كوردوبا

فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة
18:37

فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة

قدّمت جماهير هانزا روستوك الألماني مشهدًا استثنائيًّا، بعدما رافق نحو 6,000 مشجّع فريقهم إلى إنجلترا

18:37

فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة

قدّمت جماهير هانزا روستوك الألماني مشهدًا استثنائيًّا، بعدما رافق نحو 6,000 مشجّع فريقهم إلى إنجلترا

اخترنا لك
فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني
18:44
فيديو - ميسي يعود إلى ملاعب الأرجنتين
18:39
فيديو - آلاف المشجّعين خلف فريق من الدرجة الثالثة
18:37
فيديو - هالاند يحوّل زفاف دوناروما إلى احتفال نرويجي
07:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026