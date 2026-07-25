فيديو - احتجاج صامت في الدوري المكسيكي

امتنع اللاعبون عن التحرك أو ملاحقة طوال الدقيقة الأولى

شهدت مباراة مينيروس دي زاكاتيكاس وكورّيكامينوس، في افتتاح منافسات التوسّع المكسيكي، احتجاجًا لافتًا من لاعبي الفريقين على استمرار غياب نظام الصعود والهبوط في المكسيكيّة.

ومع انطلاق المباراة، امتنع اللاعبون عن التحرك أو ملاحقة طوال الدقيقة الأولى، فيما مرّرها أحدهم بهدوء قبل أن تتوقف اللعبة فعليًّا، في رسالة مشتركة اعتراضًا على عدم إعادة نظام الصعود إلى .

وجاء الاحتجاج بعد الجدل المتواصل حول مستقبل أندية دوري التوسّع، بعدما جرى تعليق الصعود والهبوط منذ موسم 2019-2020، ضمن إجراءات هدفت حينها إلى معالجة الأزمات الماليّة التي تعانيها أندية الدرجة الثانية.

وكانت الرياضي قد رفضت في أيلول - سبتمبر 2025 طلب عدد من الأندية بإعادة النظام فورًا خلال موسم 2025-2026، مؤكّدةً أنّ قرار التعليق كان محدّدًا حتّى نهاية ذلك الموسم، فيما بقيت آليّة عودة الصعود وشروطها موضع خلاف داخل الكرة المكسيكيّة.

ولفتت وقفة اللاعبين الأنظار، بعدما تحوّلت الدقيقة الأولى من المباراة إلى رسالة صامتة تطالب بإعادة نظام الصعود والهبوط.