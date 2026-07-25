فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني

خطف الإسباني غونزاليس، نجم خط وسط ومنتخب ، الأنظار خلال زيارته الحالية إلى مدينة سوتشو ، بعدما ظهر مرتديًا زيًا صينيًا تقليديًا، قبل أن يستعرض مهاراته بالكرة أمام الحاضرين.وأظهر مقطع مصوّر بيدري وهو يدخل إلى موقع الفعالية بالزي المحلي، ثم يبدأ بملاعبة بلمسات هادئة ومتتالية، في لقطة جمعت بين الطابع الثقافي للزيارة وشخصيته الكروية المعروفة بالتحكم الدقيق والمهارة الفنية.وتأتي زيارة بيدري إلى سوتشو ضمن جولة في ، يشارك خلالها في أنشطة مرتبطة بكرة القدم، ويلتقي عددًا من اللاعبين الشبان والمشجعين.كما كان من المقرر أن يحضر نهائيات المدارس الثانوية الصيني ، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير المحلية.وعكست اللقطة استقبالًا لافتًا للاعب، الذي حافظ على ابتسامته وتفاعل ببساطة مع أجواء المناسبة، من دون أن يفقد لمسته المعتادة بالكرة إطلاقًا.ويستثمر بيدري فترة ما بعدفي أنشطة جماهيرية خارج الملاعب، بعد مشاركته مع إسبانيا في كأس ، قبل عودته لاحقًا إلى تحضيرات برشلونة للموسم الجديد.