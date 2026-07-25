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فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني

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فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني
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كرة القدم

2026-07-25 | 18:44
فيديو - بيدري يسرق الأنظار بالزي الصيني

ظهر مرتديًا زيًا صينيًا تقليديًا، قبل أن يستعرض مهاراته بالكرة

خطف الإسباني بيدري غونزاليس، نجم خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، الأنظار خلال زيارته الحالية إلى مدينة سوتشو الصينية، بعدما ظهر مرتديًا زيًا صينيًا تقليديًا، قبل أن يستعرض مهاراته بالكرة أمام الحاضرين.
وأظهر مقطع مصوّر بيدري وهو يدخل إلى موقع الفعالية بالزي المحلي، ثم يبدأ بملاعبة الكرة بلمسات هادئة ومتتالية، في لقطة جمعت بين الطابع الثقافي للزيارة وشخصيته الكروية المعروفة بالتحكم الدقيق والمهارة الفنية.
وتأتي زيارة بيدري إلى سوتشو ضمن جولة في الصين، يشارك خلالها في أنشطة مرتبطة بكرة القدم، ويلتقي عددًا من اللاعبين الشبان والمشجعين. 
كما كان من المقرر أن يحضر نهائيات دوري المدارس الثانوية الصيني لكرة القدم، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير المحلية.
وعكست اللقطة استقبالًا لافتًا للاعب، الذي حافظ على ابتسامته وتفاعل ببساطة مع أجواء المناسبة، من دون أن يفقد لمسته المعتادة بالكرة إطلاقًا.
ويستثمر بيدري فترة ما بعد كأس العالم في أنشطة جماهيرية خارج الملاعب، بعد مشاركته مع إسبانيا في كأس العالم، قبل عودته لاحقًا إلى تحضيرات برشلونة للموسم الجديد.
 
 

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