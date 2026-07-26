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فيديو - ليساندرو مارتينيز.. مواطنٌ فخري في مسقطه

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فيديو - ليساندرو مارتينيز.. مواطنٌ فخري في مسقطه
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كرة القدم

2026-07-26 | 18:47
فيديو - ليساندرو مارتينيز.. مواطنٌ فخري في مسقطه

حظي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز باستقبال جماهيري حاشد في مسقط رأسه

حظي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز باستقبال جماهيري حاشد في مسقط رأسه مدينة غوالغواي، التي كرّمته عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، ومنحته لقب "المواطن الفخري" تقديرًا لمسيرته وتمثيله المدينة على الساحة الدولية. 
وتجمّع عدد كبير من المشجعين في منطقة الواجهة النهرية للمدينة، رافعين الأعلام الأرجنتينية ومرددين الهتافات باسم مدافع مانشستر يونايتد، الذي وصل إلى موقع الاحتفال وسط أجواء احتفالية لافتة، قبل أن يتوجّه بكلمة إلى الحاضرين ويشكرهم على دعمهم المستمر.
وجاء التكريم بعد مساهمة مارتينيز في وصول المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم، قبل خسارة اللقب أمام إسبانيا، ليعود بعدها إلى مدينته محاطًا بمحبة جماهيرها وتقدير مسؤوليها. وكانت بلدية غوالغواي قد دعت السكان والزوار إلى المشاركة في الاستقبال وحمل الأعلام الوطنية احتفاءً باللاعب.
وشكّل المشهد محطة عاطفية جديدة في مسيرة مارتينيز، الذي تحوّل من لاعب ناشئ في مدينته الصغيرة إلى أحد أبرز المدافعين الأرجنتينيين، قبل أن يعود إليها متوّجًا بأرفع تكريم محلي.
 

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