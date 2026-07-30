ألفاريز يفجّر الخلاف بين برشلونة وأتلتيكو

تلقّى إخطارًا رسميًّا من الإسباني بشأن الشكوى التي قدّمها على خلفية تحرّكات النادي الكتالوني للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.والاتحاد برشلونة مهلة لتقديم دفوعه والردّ على الاتهامات، فيما بدأ الفريق القانوني للنادي دراسة الملف وتجهيز المرافعة المطلوبة.ويتّهم أتلتيكو برشلونة بالتواصل غير المشروع مع ألفاريز ومحيطه، رغم استمرار عقد اللاعب مع نادي حتّى عام 2030، ومحاولة الضغط عليه لدفعه إلى طلب الرحيل والانتقال إلى ملعب "كامب نو".وكان أتلتيكو قد رفع شكواه إلى الاتّحادين الإسباني والدولي في نهاية حزيران - ، مطالبًا بالتحقيق في تحرّكات برشلونة وفرض المناسبة في حال ثبوت المخالفة.في المقابل، يبدي برشلونة هدوءًا تجاه القضيّة، ويرى مسؤولوه أنّ الشكوى لا تستند إلى أدلّة كافية لإثبات دخوله في مفاوضات مخالفة للقواعد مع اللاعب. كما أشارت التقارير إلى أنّ الاتحاد الإسباني لا يتوقع، في المرحلة الحالية، أن يقود الملف إلى عقوبة كبيرة.ويتمسّك أتلتيكو بعدم بيع ألفاريز إلى منافسه المحلّي، فيما يبقى مستقبل المهاجم الأرجنتيني صراع مفتوح بين الناديين قبل انطلاق الموسم الجديد.