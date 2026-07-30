أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

ألفاريز يفجّر الخلاف بين برشلونة وأتلتيكو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ألفاريز يفجّر الخلاف بين برشلونة وأتلتيكو
A-
A+

كرة القدم

2026-07-30 | 09:06
ألفاريز يفجّر الخلاف بين برشلونة وأتلتيكو

تلقّى برشلونة إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن الشكوى التي قدّمها أتلتيكو مدريد

تلقّى برشلونة إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن الشكوى التي قدّمها أتلتيكو مدريد على خلفية تحرّكات النادي الكتالوني للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.
والاتحاد برشلونة مهلة لتقديم دفوعه والردّ على الاتهامات، فيما بدأ الفريق القانوني للنادي دراسة الملف وتجهيز المرافعة المطلوبة.
ويتّهم أتلتيكو مدريد برشلونة بالتواصل غير المشروع مع ألفاريز ومحيطه، رغم استمرار عقد اللاعب مع نادي العاصمة حتّى عام 2030، ومحاولة الضغط عليه لدفعه إلى طلب الرحيل والانتقال إلى ملعب "كامب نو". 
وكان أتلتيكو قد رفع شكواه إلى الاتّحادين الإسباني والدولي في نهاية حزيران - يونيو، مطالبًا بالتحقيق في تحرّكات برشلونة وفرض العقوبات المناسبة في حال ثبوت المخالفة.
في المقابل، يبدي برشلونة هدوءًا تجاه القضيّة، ويرى مسؤولوه أنّ الشكوى لا تستند إلى أدلّة كافية لإثبات دخوله في مفاوضات مخالفة للقواعد مع اللاعب. كما أشارت التقارير إلى أنّ الاتحاد الإسباني لا يتوقع، في المرحلة الحالية، أن يقود الملف إلى عقوبة كبيرة.
ويتمسّك أتلتيكو بعدم بيع ألفاريز إلى منافسه المحلّي، فيما يبقى مستقبل المهاجم الأرجنتيني محور صراع مفتوح بين الناديين قبل انطلاق الموسم الجديد.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - ابتسامة جوليان ألفاريز تشعل برشلونة
2026-06-19

فيديو - ابتسامة جوليان ألفاريز تشعل برشلونة

اشـ ـتعال الخلاف بين عدنان ابو الشامات و اسيا هشام والجمهور في حالة صدمة
2026-06-15

اشـ ـتعال الخلاف بين عدنان ابو الشامات و اسيا هشام والجمهور في حالة صدمة

ألفاريز يفجّر الخلاف بين برشلونة وأتلتيكو

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أتلتيكو مدريد

جوليان ألفاريز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ملفٌّ ثقيل يلاحق الأرجنتين
فيديو - أورانغوتان يختبر عضلات كواريسما

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو – بطل كولومبيا يُقصى على يد أبنائه
09:28

فيديو – بطل كولومبيا يُقصى على يد أبنائه

تأسّس بارانكيا إف سي عام 2004 بوصفه منصة لتطوير المواهب الشابة، ويُعدّ عمليًّا الفريق المغذّي لجونيور

09:28

فيديو – بطل كولومبيا يُقصى على يد أبنائه

تأسّس بارانكيا إف سي عام 2004 بوصفه منصة لتطوير المواهب الشابة، ويُعدّ عمليًّا الفريق المغذّي لجونيور

مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين
07:33

مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين

استعان الأرجنتينيّان ليساندرو مارتينيز وأليكسيس ماك أليستر بشركتَي أمن خاصّ لحراسة منزلَيهما

07:33

مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين

استعان الأرجنتينيّان ليساندرو مارتينيز وأليكسيس ماك أليستر بشركتَي أمن خاصّ لحراسة منزلَيهما

ملفٌّ ثقيل يلاحق الأرجنتين
06:25

ملفٌّ ثقيل يلاحق الأرجنتين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبيّة بحقّ الاتحاد الأرجنتيني وعدد من لاعبي المنتخب

06:25

ملفٌّ ثقيل يلاحق الأرجنتين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبيّة بحقّ الاتحاد الأرجنتيني وعدد من لاعبي المنتخب

اخترنا لك
فيديو – بطل كولومبيا يُقصى على يد أبنائه
09:28
مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين
07:33
ملفٌّ ثقيل يلاحق الأرجنتين
06:25
فيديو - أورانغوتان يختبر عضلات كواريسما
18:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026