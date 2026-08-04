فيديو - فيران يكشف سرّ "القبّعة"

أكّد أنّها لم تتضمّن أي رسالة سياسيّة

كشف فيران توريس، مهاجم والمنتخب الإسباني، خلال مقابلة مع شبكة CNN، المقصود من القبّعة التي ارتداها خلال احتفالات التتويج بكأس ، وحملت عبارة "Make Spain Great Again" (لنجعل إسبانيا عظيمة من جديد)، مؤكدًا أنّها لم تتضمّن أي رسالة سياسيّة.

وجاء تصميم القبّعة وعبارتها على غرار الذي اشتهر به الرئيس الأميركي "لنجعل أميركا عظيمة من جديد"، ما أثار تساؤلات بشأن دلالة ظهور توريس بها خلال احتفالات المنتخب الإسباني.

وقال توريس ردًّا على سؤال بشأن القبّعة "نعم، كانت لحظة طريفة، لكنّها لم تكن مرتبطة بالسياسة، فأنا بصراحة لا أفهم شيئًا في السياسة".

وأضاف أنّ المقصود كان رؤية إسبانيا تعود إلى القمة وتتوج بكأس العالم، مشددًا على أنّ العبارة لم تكن مرتبطة بأي موقف أو توجّه سياسي.

وكان توريس قد سجّل هدف المباراة الوحيد أمام الأرجنتين في الدقيقة 106 من نهائي ، ليمنح إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول عام 2010.

وبذلك، ارتبطت العبارة بالإنجاز الرياضي الذي حقّقه المنتخب، ولا سيّما أنّ توريس كان صاحب الهدف الذي أعاد إسبانيا إلى عرش العالمية بعد غياب دام 16 عامًا.