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قبل 24 ساعة من المباراة... إيبيريا عالق خارج بلفاست

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قبل 24 ساعة من المباراة... إيبيريا عالق خارج بلفاست
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كرة القدم

2026-08-03 | 19:05
قبل 24 ساعة من المباراة... إيبيريا عالق خارج بلفاست

يواجه نادي إيبيريا 1999 الجورجي أزمة سفر قبل مباراته أمام لارن في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي

يواجه نادي إيبيريا 1999 الجورجي أزمة سفر قبل مباراته أمام لارن في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، المقرّرة مساء الثلاثاء 4 آب - أغسطس على ملعب "إنفر بارك" في إيرلندا الشمالية.
وبحسب تقارير جورجية، رُفضت في البداية طلبات تأشيرات عدد من لاعبي الفريق للسفر إلى المملكة المتحدة، قبل أن يحصلوا عليها لاحقًا، لكنّ البعثة بقيت عالقة وتأخّر سفرها بسبب مشكلة جديدة مرتبطة بالطائرة الخاصة.
وتبيّن لاحقًا، وفق التقارير نفسها، أنّ الشركة الوسيطة المكلّفة بتأمين الرحلة لم تنفّذ التزامها تجاه النادي، ما حال دون انتقال الفريق في الموعد المحدّد.
واضطر إيبيريا إلى تقسيم بعثته على رحلتين، إذ غادر نصف أفراد الفريق على متن طائرة صغيرة تتّسع لنحو 15 راكبًا باتجاه إيرلندا الشمالية، على أن تسافر المجموعة الثانية بصورة منفصلة.
وأدّى هذا التأخير إلى تقليص الوقت المتاح أمام الجهاز الفني للاستعداد للمواجهة، فيما لم يتّضح بعد موعد وصول جميع أفراد البعثة إلى بلفاست.
 

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