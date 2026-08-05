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صورة - فينيسيوس يثير الغموض على إنستغرام

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صورة - فينيسيوس يثير الغموض على إنستغرام
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كرة القدم

2026-08-05 | 19:00
صورة - فينيسيوس يثير الغموض على إنستغرام

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور موجة من التساؤلات، بعدما حذف أو أخفى جميع منشوراته من حسابه الرسمي

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور موجة من التساؤلات، بعدما حذف أو أخفى جميع منشوراته من حسابه الرسمي على "إنستغرام"، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من محادثات جديدة بين ممثلي اللاعب وإدارة النادي الإسباني لمناقشة مستقبله، في ظلّ دخول عقده الحالي عامه الأخير، إذ ينتهي في حزيران - يونيو 2027. 
وتشير التقارير إلى استمرار الخلاف حول الشروط المالية للعقد الجديد، ولا سيما قيمة الراتب ومكافأة التوقيع، رغم رغبة النادي في الاحتفاظ بالجناح البرازيلي وتقديم عرض محسّن له. ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق نهائي.
وأثار خلوّ الحساب من الصور والمنشورات تفسيرات متباينة بين جماهير ريال مدريد، إذ ربطه بعضهم بتعثّر المفاوضات، فيما رأى آخرون أنه قد يكون تمهيدًا لحملة دعائية أو إعلان مرتقب.
ويبقى مستقبل فينيسيوس أحد أبرز الملفات المفتوحة داخل النادي الملكي، وسط اهتمام أوروبي بضمه واستمرار المحادثات بشأن تمديد عقده.
 
 

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كرة القدم

فينيسيوس جونيور

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