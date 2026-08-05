صورة - فينيسيوس يثير الغموض على إنستغرام

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور موجة من التساؤلات، بعدما حذف أو أخفى جميع منشوراته من حسابه الرسمي



أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور موجة من التساؤلات، بعدما حذف أو أخفى جميع منشوراته من حسابه الرسمي على " "، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تجديد عقده مع .

وجاءت الخطوة بعد ساعات من محادثات بين ممثلي اللاعب وإدارة النادي الإسباني لمناقشة مستقبله، في ظلّ دخول عقده الحالي عامه الأخير، إذ ينتهي في حزيران - يونيو 2027.

وتشير التقارير إلى استمرار الخلاف حول الشروط المالية للعقد الجديد، ولا سيما قيمة الراتب ومكافأة التوقيع، رغم رغبة النادي في الاحتفاظ بالجناح البرازيلي وتقديم عرض محسّن له. ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

وأثار خلوّ الحساب من الصور والمنشورات تفسيرات متباينة بين جماهير ، إذ ربطه بعضهم بتعثّر المفاوضات، فيما رأى آخرون أنه قد يكون تمهيدًا لحملة دعائية أو إعلان مرتقب.

ويبقى مستقبل فينيسيوس أحد أبرز الملفات المفتوحة داخل النادي الملكي، وسط اهتمام بضمه واستمرار المحادثات بشأن تمديد عقده.