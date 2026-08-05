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فيديو - راموس يتحدّى الاعتزال على الرمال

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فيديو - راموس يتحدّى الاعتزال على الرمال
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كرة القدم

2026-08-05 | 19:03
فيديو - راموس يتحدّى الاعتزال على الرمال

نشر مقطعًا ظهر فيه وهو يخوض سلسلة من تمارين السرعة والانطلاقات القصيرة على الرمال

يواصل الإسباني سيرخيو راموس، البالغ 40 عامًا، تحضيراته الفردية للحفاظ على جاهزيته البدنية، في وقت لا يزال فيه من دون نادٍ منذ رحيله عن مونتيري المكسيكي في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي.
ونشر قائد ريال مدريد السابق مقطعًا عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يخوض سلسلة من تمارين السرعة والانطلاقات القصيرة على الرمال، في حصّة هدفت إلى اختبار القوة والرشاقة والقدرة على التحمّل.
وأوضح راموس أنّ التدريب يُعدّ من حصصه المفضلة، وأنّه اختتم به يومًا شاقًّا بعد تمارين القوّة داخل الصالة الرياضية، بهدف دفع عضلات ساقيه إلى أقصى حدودها.
ولم يعلن المدافع الإسباني اعتزاله كرة القدم حتّى الآن، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام خوض تجربة جديدة، رغم بلوغه عامه الأربعين. وكان قد أمضى 10 أشهر مع مونتيري، خاض خلالها 34 مباراة، بعد موسم قضاه مع إشبيلية.
ويملك راموس مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ شارك في 671 مباراة خلال 16 عامًا، وسجّل 101 هدف، وتُوّج بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و5 ألقاب في الدوري الإسباني، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2021.
 
 

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