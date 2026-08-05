فيديو - إستوديانتيس يخلّد أليخاندرو سابيلا في ملعبه

ALEJANDRO SABELLA, PARA SIEMPRE 🙏



En su 121° aniversario, Estudiantes presentó una estatua de Pachorra, leyenda del Pincha y DT que llevó a Argentina a una final del mundo tras 24 años.



Miles de hinchas coparon las calles para homenajearlo. pic.twitter.com/UXbTFPjw0L — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 5, 2026

أزاح نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا الستار عن تمثال أليخاندرو سابيلا داخل ملعب "أونو"، في ختام احتفالاته بالذكرى الـ121 لتأسيسه وسط حضور آلاف المشجعين الذين احتشدوا لتكريم أحد أبرز رموزه التاريخية.ووُضع التمثال في "ممشى المدربين" إلى جانب تمثال أوسفالدو زوبيلديا، بعدما اختارت جماهير النادي المدرب الراحل عبر تصويت لإضافته إلى أبرز الشخصيات المخلّدة داخل الملعب.وحضر مراسم الكشف أفراد عائلته، إلى جانب عدد من زملائه ولاعبيه السابقين ومسؤولي النادي، بينهم خوان سيباستيان فيرون وماريانو أندوخار ورودريغو برانيا.وترك "باتشورا" بصمة بارزة في تاريخ إستوديانتيس، إذ تُوّج معه لاعبًا ببطولتَي متروبوليتانو 1982 وناسيونال 1983، قبل أن يقوده مدربًا إلى لقب كأس ليبرتادوريس عام 2009 وبطولة الافتتاح عام 2010.وسبقت التمثال جلسات استذكرت مسيرته وشخصيته، بمشاركة عدد من مساعديه ولاعبيه السابقين، مع عرض الكأسين اللتين أحرزهما مدربًا للنادي.كما قاد أليخاندرو سابيلا المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي 2014 في البرازيل، ليعيده إلى المباراة النهائية بعد غياب دام 24 عامًا.